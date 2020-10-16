Комментарии

ПСБ: Ухудшение ситуации с коронавирусом в мире снижает спрос на облигации развивающихся стран и оказывает давление на рынок рублевых облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик
 
Ускорение пандемии и риски замедления деловой активности в мире начали более критично восприниматься глобальными инвесторами. Недельная статистика из США о росте обращений за пособием по безработице (898 тыс. vs 845 неделей ранее) усилила данные опасения. На этом фоне спрос на облигации развивающихся стран ослаб. Доходность 10-летних ОФЗ вчера выросла до 6,05% годовых (+6 б.п.).
 
На следующей неделе предстоит заседание ЦБР по ключевой ставке. Консенсус прогноз рынка предполагает сохранение ставки на уровне 4,25%. Алексей Заботкин в своем интервью Интерфаксу на этой неделе не стал давать намеков относительно возможных решений ЦБР. Исходя из динамики инфляции, конъюнктуры внешних рынков и отсутствием сигналов от ЦБР, мы ожидаем сохранения ставки 23 октября, что будет нейтрально для рынка рублевых облигаций.
 
Обозначенный нами ранее на этой неделе целевой диапазон доходности для 10-летних ОФЗ на уровне 5,95 – 6,15% годовых сохраняет актуальность.

Дмитрий Монастыршин

Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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