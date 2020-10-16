ПСБ: Ухудшение ситуации с коронавирусом в мире снижает спрос на облигации развивающихся стран и оказывает давление на рынок рублевых облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик

Ускорение пандемии и риски замедления деловой активности в мире начали более критично восприниматься глобальными инвесторами. Недельная статистика из США о росте обращений за пособием по безработице (898 тыс. vs 845 неделей ранее) усилила данные опасения. На этом фоне спрос на облигации развивающихся стран ослаб. Доходность 10-летних ОФЗ вчера выросла до 6,05% годовых (+6 б.п.).

На следующей неделе предстоит заседание ЦБР по ключевой ставке. Консенсус прогноз рынка предполагает сохранение ставки на уровне 4,25%. Алексей Заботкин в своем интервью Интерфаксу на этой неделе не стал давать намеков относительно возможных решений ЦБР. Исходя из динамики инфляции, конъюнктуры внешних рынков и отсутствием сигналов от ЦБР, мы ожидаем сохранения ставки 23 октября, что будет нейтрально для рынка рублевых облигаций.

Обозначенный нами ранее на этой неделе целевой диапазон доходности для 10-летних ОФЗ на уровне 5,95 – 6,15% годовых сохраняет актуальность.