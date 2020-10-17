ПСБ: В Иркутске впервые за сутки скончались 10 человек с коронавирусом

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



По итогам пятницы российский фондовый рынок вновь продемонстрировал снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Поддержку нашему рынку оказывало восстановление западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 2,2%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1% и 0,7% соответственно. Негативным же фактором для наших акций выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 0,4%, отступив в район 43 долларов за баррель. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи снизился на 0,5%, опустившись до 2804 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Детского мира и Системы, потери которых превысили 2,5%. Из высоколиквидных бумаг отметим снижение Газпрома на 1,9%, прошедшее несмотря на восстановление цен на газ в Европе. Лучше рынка торговались X5 Retail Group и ФосАгро, прибавившие 1,9% и 1,3% соответственно. В ходе сессии индекс МосБиржи отступал ниже отметки 2800 пунктов, но к ее окончанию смог отыграть часть потерь на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Однако для выхода в «плюс» рынку не хватило сил. В результате, он обновил минимумы за два с половиной месяца. Отметим, что в рамках следующей недели снижение нашего рынка может продолжиться на фоне сохранения опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику и трудностей с принятием нового пакета мер в США.



На валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив в район 77,8 рубля, евро потерял 0,3%, торгуясь чуть ниже 91,2 рубля. Рубль в пятницу смог продемонстрировать позитивную динамику, несмотря на снижение цен на нефть. При этом поддержку ему оказывала динамика ведущих валют развивающихся стран, которые в рамках сегодняшних торгов, за исключением бразильского реала, прибавляли до 0,6%. Отметим, что несмотря на сегодняшнее снижение, пара доллар/рубль сохранила позиции в диапазоне 77,5-80 рублей, в который вернулась в среду. На наш взгляд, в рамках ближайших сессии американская валюта может продолжить движение в данных границах. Стабильная ситуация на рынке нефти не позволит доллару выйти выше 80 рублей, а пониженный аппетит к рисковым активам не даст рублю возможности укрепиться.