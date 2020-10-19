ИАЦ «Альпари»: Вторая волна пандемии сдерживает укрепление рубля

В пятницу, 16 октября, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 77,93 руб., евро/рубль — на 0,21%, до 91,23 руб., фунт/рубль — на 0,08%, до 100,63 руб.

Рубль открылся ростом к иностранным валютам и удерживал свои позиции в плюсе до закрытия торгов. На глобальный и внутренний валютные рынки оказывали влияние несколько факторов: новости о разработке вакцины, новости о Брекзите, американская статистика.

Компания Pfizer заявила о том, что она может подать заявку на получение разрешения на использование ее вакцины против COVID-19 в экстренных случаях к концу следующего месяца.

Премьер-министр Великобритании заявил, что все обдумал и пришел к выводу, что нужно подготовиться к Брекзиту без сделки. В ответ курс британского фунта упал на 100 пунктов, до уровня 1,2862. Тут же последовали другие новости. На проходящем в Брюсселе Саммите лидеры стран ЕС решили продолжить переговоры о торговом соглашении с Великобританией ещё на несколько недель. Цена восстановилась до 1,2962.

Объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 1,9% против прогноза на +0,7% и предыдущего значения на +0,6%. Годовой показатель объема розничных продаж вырос на 5,36% против предыдущего значения 2,77%. При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в сентябре вырос к августу на 1,5%. Розничные продажи превысили ожидания рынка. Это самый большой рост за последние три месяца.

В понедельник, 19 октября, на торгах Азии нефть марки Brent торгуется по $42,75. Рынки открылись ростом по фондовым индексам и снижением по доллару. Основные валюты все торговались в плюсе к доллару США, но после выхода китайской статистики канадский доллар, евро и франк перешли в отрицательную область.

Квартальный показатель ВВП Китая за третий квартал составил +2,7% кв/кв (прогноз был +3,3% кв/кв, предыдущее значение +11,5% кв/кв), годовой показатель вырос на 4,9% г/г (прогноз был +5,5% г/г, предыдущее значение +3,2% г/г). Стоит отметить, что в сентябре объем производства и розничных продаж оказались выше прогнозных значений.

Рубль по-прежнему будет находиться под давлением, так как инвесторы испытывают озабоченность по поводу роста числа заражений коронавирусом. Согласно последним данным, с начала вспышки COVID-19 в мире подтверждено 40,1 млн случаев заражения, более 1,1 млн человек скончались. На этой неделе многие страны были вынуждены вернуть ограничительные меры, снятые после первой волны COVID-19. На понедельник торговый диапазон 77,00-79,35 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»