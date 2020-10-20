«Фридом Финанс»: Рынок начал неделю в состоянии неопределенности

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

США открылись в понедельник с нулевой динамикой, европейские индексы снижаются в диапазоне 0,5-1% из-за обсуждения в СМИ возможностей новых карантинов. Азия закрылась разнонаправленно на фоне слабой статистики по квартальному росту ВВП в Китае. Спрос на бумаги развивающихся стран слабый – индекс MSCI Emerging markets почти не меняется с открытия торгов.

Нефть лежит в русле глобального нейтрального тренда. Баррель марки Brent проседает, теряя доли процента, но удерживаясь на умеренно высоких позициях в верхней части диапазона $42,5-43. На ближайших сессиях прорыва вверх или вниз не ожидаем. Нефть продолжит колебаться около текущих значений.

Индекс РТС держится около отметки 1130 пунктов вблизи своего 5-месячного минимума. Ожидаем подъем на ближайшей неделе не выше 1180 пунктов. На ближайшей сессии боковая динамика индекса с высокой вероятностью сменится на положительную. Новых просадок ниже 1130 мы не закладываем.

Индекс Мосбиржи падает вслед за укреплением рубля. Экспортно-ориентированный рынок показывает снижение из-за валютной переоценки. Торги под вечер идут чуть ниже уровня 2800 пунктов. Были попытки пробиться ниже 2790 к минимумам с июля, но были отбиты. На следующей сессии ожидаем разворота и умеренного роста в пределах 2830 пунктов.

Среди наиболее сильно растущих сегодня бумаг Русал (+3%) и Норникель (+1%). Бумаги металлургов прибавляют на фоне первого судебного решения по делу о разливе топлива на дочерней ТЭЦ. В частности, экс-мэр Норильска приговорен к 6 месяцам исправительных работ. Мягкое решение по столь нашумевшему делу дает сигнал рынку, что против компании Норникель не планируется предпринимать жестких мер. Мы оцениваем потенциал восстановления котировок Норникеля на горизонте до конца этого года до 21000 за штуку, что дает возможность роста более 5,5%.

Среди наиболее сильно падающих бумаг явно выделяются префы Транснефти, которые теряют 6,7%. Акции преодолели дивидендную отсечку, ближайшая выплата состоится во вторник и составит 7,9%. Образовавшийся ценовой гэп, на наш взгляд, может быть закрыт в течение ближайших 3 месяцев.

Рубль сегодня укрепляется против доллара и падает против евро. Доллар в ходе торгов проседал до 77,5, евро поднимался выше 91,6. Разнонаправленная динамика вызвана укреплением евровалюты на межбанковском рынке. Собственное движение рубля демонстрирует переход пары USD/RUB к снижению. Мы ожидаем сохранение данного тренда на текущей неделе. Во вторник закладываем падение доллара до 77,2 за единицу.