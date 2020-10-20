ПСБ: Закрепиться выше 2800 не удалось

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную тенденцию прошлой недели на нейтральном внешнем фоне. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов удержал позиции в районе 43 долларов за баррель. При этом внешние фондовые площадки также не дали повода для направленного движения нашего рынка. В Европе к вечеру немецкий DAX и французский CAC40 стабилизировались у уровней пятничного закрытия, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились менее чем на 0,1%. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи потерял 0,2%, отступив до 2794 пунктов.

Аутсайдерами торгов выступили «префы» Транснефти и акции РусГидро, упавшие на 6,4% и 2,7%. Отметим, что сегодня бумаги Транснефти первый день торговались без дивиденда, что и объясняет столь существенное их снижение. Лучше рынка торговались Русал и Магнит, рост которых составил 5,1% и 3,4% соответственно. В начале сегодняшней сессии индекс МосБиржи предпринял попытку возвращения в диапазон 2800-2850 пунктов. Однако ухудшение внешней конъюнктуры не позволило ему закрепиться в данных рамках. К концу сессии российский рынок не только растерял весь рост, но и ушел на отрицательную территорию, сохранив позиции ниже 2800 пунктов. В ближайшее время мы ожидаем продолжения негативной динамики индексом МосБиржи, целью которой выступает район 2700-2750 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,6%, отступив в район 77,5 рубля, евро прибавил символические 0,05%, торгуясь в районе 91,3 рубля. Основным фактором снижения пары доллар/рубль сегодня стала слабость американской валюты на международном валютном рынке. При этом доллар отступил к нижней границе диапазона 77,5-80 рублей. Учитывая текущие риски, мы ожидаем, что американская валюта сохранит позиции в данных рамках. Пока мы не видим поводов для дальнейшего снижения доллара, однако и для выхода выше 80 рублей нет оснований.