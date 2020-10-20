Россельхозбанк выступил организатором выпуска бессрочных облигаций ОАО «РЖД» с плавающей ставкой объемом 80 млрд руб.

16 октября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-04 с переменным купоном и call-опционом через каждые 5 лет.

Ключевыми особенностями данного выпуска являются плавающая ставка купона, а также отсутствие определенного срока обращения, что позволяет эмитенту включить привлеченные средства в состав капитала.

Ставка первого купона составляет 7,25% годовых. Начальный ориентир премии 2-10 купонов к КБД на срок 5 лет составлял 165-175 б.п., а первоначальный объем выпуска составлял 25 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил первоначальный объем выпуска более, чем в 3 раза. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 80 млрд руб. и зафиксировать премию 2-10 купонов к КБД на уровне 165 б.п.

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО ВТБ Капитал, ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «БК Регион» и АО «Сбербанк КИБ».

Предварительная дата размещения на Московской Бирже – 22 октября 2020 года.

Россельхозбанк с 2017 г. сотрудничает с РЖД на рынке облигаций и неоднократно получал повторные мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее Банк выступил организатором в размещении 6 выпусков облигаций РЖД общим объемом 175 млрд. руб., в том числе выпуска бессрочных облигаций объемом 100 млрд руб.