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Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций «СУЭК» объемом 14 млрд руб. с рекордно низким купоном 6,70%

15 октября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО «СУЭК-Финанс» (входит в Группу «СУЭК») серии 001P-06R объемом 14 млрд руб. со сроком обращения 10 лет и с офертой через 3,5 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,80-6,90% годовых, а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Благодаря высокому интересу инвесторов в ходе сбора заявок эмитент и организаторы смогли увеличить объем выпуска до 14 млрд руб. и снизить ставку купона до 6,70% годовых.

«Инвесторы традиционно продемонстрировали высокий интерес к размещению облигаций одного из мировых лидеров угольной промышленности, что позволило СУЭК достичь новой рекордно низкой ставки заимствований на российском долговом рынке. Нам удалось достичь более чем двукратной переподписки в книге заявок и обеспечить широкую дистрибуцию выпуска среди всех типов инвесторов», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «БК РЕГИОН» и АО «Сбербанк КИБ»

Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 22 октября 2020 года.

Ранее АО «Россельхозбанк» дважды выступал организатором размещений облигаций «СУЭК»: в 2018 году (выпуск объемом 10 млрд руб.) и в 2020 году (выпуск объемом 30 млрд руб.).

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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