ПСБ: Ждем развития отката на российском рынке

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:



Вчера настроения на мировых рынках несколько ухудшились. Решения ряда европейских стран по восстановлению части карантинных ограничений, высокие темпы распространения коронавируса в развитых странах, а также приближение президентских выборов в США, обещающих быть непростыми, вынуждают инвесторов более консервативно подходить к оценкам ближайших перспектив мировой экономики и рыночным активам.



Росту нервозности вчера способствовала и неопределенность относительно принятия нового пакета помощи американской экономике до ноябрьских выборов: вчера прошли очередные переговоры между главой Минфина США С. Мнучиным и спикером Палаты представителей Конгресса США Н. Пелоси, по итогам которых не все разногласия были преодолены и Н. Пелоси весьма осторожно высказалась о возможности достижения согласия. На этом фоне основные американские индексы достаточно резко упали, потеряв 1,4%-1,7%. Волна фиксации прибыли затронула все сегменты рынка акций США, лидировали по темпам снижения нефтегазовый сектор, телекомы и IT.



По состоянию на утро вторника глобальные рынки подают разноречивые сигналы: азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику умеренной амплитуды, фьючерсов на индексы США пытаются отскочить в надежде на принятие стимулов, а вот фьючерсы на европейские индексы и цены на нефть – снижаются. Мы крайне осторожно смотрим на развитие событий на мировых рынках в течение дня, отмечая риск новой волны усиления коррекционных настроений в случае отсутствия прогресса в согласовании программы поддержки экономики в США.



Вчера индекс МосБиржи потерял 0,2%, не сумев вернуться выше 2800 пунктов ввиду усиления фиксации прибыли по «фишкам» нефтегазового сектора, электроэнергетики и телекомов, а также дивидендных отсечек (Транснефть, па: -6,0%; Полюс: -0,8%). Отскок акций Сбербанка (+0,8%) и отдельные истории роста (НорНикель: +0,9%; РусАл: +2,9%, Магнит: +2,8%) смогли лишь смягчить негативную динамику индекса. Учитывая невнятный внешний фон и опасаясь его сохранения в течение дня, мы ждем сегодня развития отката индекса МосБиржи, с движением в направлении к нашей ближайшей цели, зоне 2700-2750 пунктов. Рассчитываем, что акции металлургов, как и накануне, выглядеть лучше рынка в целом, в том числе и ввиду близости публикации финотчетности ведущих сталелитейных компаний, которая, как мы полагаем, будет неплохой.