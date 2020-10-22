«Фридом Финанс»: Лучше рынка выглядят акции металлургов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,5% под влиянием стабильности спроса на внешних рынках, где в последние дни преобладает улучшение информационного фона, как вокруг переговоров по Brexit, так и в рамках обсуждения в США второго стимулирующего пакета мер, а также с учетом последних решений Народного Банка Китая, отразивших сохранение руководством страны курса на дальнейшее ускорение экономики.



Лучше рынка на этом фоне выглядят акции ряда металлургических предприятий РФ. ТМК заявила сегодня, что ожидает рост отгрузок продукции в РФ и постепенное восстановление спроса в Европе. Общий объем отгрузок ТМК – несмотря на начавшееся восстановление этого показателя в 3 квартале – за 9 месяцев сократился на 14% год к году, до 2,075 млн тонн. Причина, по данным компании – снижение объемов отгрузки сварных труб в российском дивизионе, а также бесшовных труб в российском и европейском дивизионах. Тем не менее, несмотря на возможное улучшение статистики компании в октябре – декабре, пока тренды в операционных показателях ТМК свидетельствуют в пользу небольшого пересмотра со снижением прогнозов выручки и чистой прибыли в 2020 году. Впрочем, на ценах акций компании, это возможно не отразится. Рынок уже начинает ориентироваться на сравнительно более благоприятные корпоративные прогнозы 2021 года.



Сравнительно слабую динамику демонстрируют бумаги Русагро. ФАС выдала главам Русагро и Sucden предостережения из-за заявлений о дефиците сахара. Заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков отметил, что такие заявления пугают потребителей, что может привести к ажиотажному спросу. Несмотря на краткосрочное негативное воздействие данной информации на котировки акций компании, её статистика выручки за 3 квартал – вышедшая вчера – оказалась заметно выше прогнозов, отразив динамику цен мировых рынок продукции АПК. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что текущая реакция рынка на заявления ФАС не будет, возможно, устойчивой с точки зрения перспективы ближайших торгов.



На фоне стабильности спроса на зарубежных площадках, с учетом динамики сырьевых рынков в последние недели, учитывая также позитивную – по крайней мере, на данный момент – динамику статистики свободной рыночной ликвидности в РФ, сегодня вновь преобладают шансы повышения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2780-2815 пунктов, 76,10-77,30 рублей и 91,00- 91,25 рублей за доллар США и евро соответственно.



