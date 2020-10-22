ПСБ: Новые облигаций корпоративных заемщиков встречают хороший спрос инвесторов
Дмитрий Монастыршин:
Новые облигаций корпоративных заемщиков встречают хороший спрос инвесторов. На этой неделе провели сбор заявок Альфа-Банк, ЭР-Телеком, СофтЛайн. Закрытие книг проходило с увеличением первоначальных объемов и понижением ориентиров ставки купона.
По соотношению риск/доходность среди новых бумаг наиболее интересным считаем новый выпуск СофтЛайн Трейд 1Р4 с доходностью 9,2% годовых. При дюрации 2,6 года бумага предполагает премию к ОФЗ в размере 447 б.п. В августе Эксперт РА повысило рейтинг компании с «ruВВВ» до «ruВВВ+».
В ближайшее время планируют размещение новых облигаций Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, Окей.
ГТЛК планирует 29 октября вторичное размещение облигаций, предъявленных по оферте.
Новые облигации квази суверенных заемщиков (Санкт-Петербург, Промсвязьбанк) могут быть интересны для консервативных инвесторов.
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