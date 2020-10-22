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ПСБ: Новые облигаций корпоративных заемщиков встречают хороший спрос инвесторов

Дмитрий Монастыршин:                                                                                      

Новые облигаций корпоративных заемщиков встречают хороший спрос инвесторов. На этой неделе провели сбор заявок Альфа-Банк, ЭР-Телеком, СофтЛайн. Закрытие книг проходило с увеличением первоначальных объемов и понижением ориентиров ставки купона.

По соотношению риск/доходность среди новых бумаг наиболее интересным считаем новый выпуск СофтЛайн Трейд 1Р4 с доходностью 9,2% годовых. При дюрации 2,6 года бумага предполагает премию к ОФЗ в размере 447 б.п.  В августе Эксперт РА повысило рейтинг компании с «ruВВВ» до «ruВВВ+».

В ближайшее время планируют размещение новых облигаций Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, Окей.

ГТЛК планирует 29 октября вторичное размещение облигаций, предъявленных по оферте.

Новые облигации квази суверенных заемщиков (Санкт-Петербург, Промсвязьбанк) могут быть интересны для консервативных инвесторов.

 

 

 


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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