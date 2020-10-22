«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность ММК и Северстали

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги Мостотреста (-6,24%). В аутсайдерах на фоне публикации операционных результатов оказались акции Ленты (-2,74%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 77, несмотря на коррекцию цены на нефть.

ММК (-1,94%) опубликует финансовые результаты за третий квартал. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка составила около $1565 млн, EBITDA достигла $350 млн, а прибыль — $150 млн. Снижение продаж в отчетном периоде обусловлено преимущественно падением объемов производства из-за ремонта доменной печи. В четвертом квартале выпуск продукции может сократиться на фоне сезонных колебаний.

Северсталь (-0,22%) опубликует финансовые результаты за третий квартал. Консенсус-прогноз закладывает выручку на уровне около $1900 млн, EBITDA на отметке $630 млн, а прибыль в размере $375 млн. Котировки компании на максимуме за год. Северсталь на сегодня уступает в капитализации НЛМК. По нашему мнению, акции обоих гигантов достигли целевых уровней и в текущем квартале значимых драйверов для дальнейшего роста не просматривается. Однако эти бумаги будут выглядеть лучше рынка на фоне высокой финансовой устойчивости и дивидендов.

Полюс (-2,50%) представит операционные результаты за июль-сентябрь. Прогноз предполагает, что сезонный фактор и рост средней цены на золото способствовали увеличению добычи в отчетном периоде. Финансовые результаты будут опубликованы в начале ноября. Выручка Полюса по итогам года, по расчетам, превысит 380 млрд руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок отыгрывает информацию об отсутствии планов по вводу жестких карантинных мер, что оказывает поддержку даже на слабом внешнем фоне. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2750-2800 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,50-77,50.