«Фридом Финанс»: Рубль завершает торги на победной ноте

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые фондовые площадки завершают неделю нейтрально. Индексы США смешанно реагируют на финальные дебаты двух кандидатов в президенты. Европа восстанавливается на фоне уверенной отчетности автомобильных концернов, показывая прирост в пределах 1,5%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets практически на тех же уровнях, что и в четверг. Спрос со стороны нерезидентов слабый.

Нефть демонстрируют не типично низкую волатильность внутри дня. Торги сегодня идут в узком диапазоне $42,2-42,8. На наш взгляд, в ближайшую неделю напряжение в сырьевых котировках будет нарастать. Более вероятный сценарий – рост в диапазон $34-35. Первые попытки подхода к этим ценам мы можем увидеть уже в середине следующей недели.

РТС сегодня демонстрирует опережающую динамику по отношению ко внешним площадкам, включая сырьевые. Индикатор растет, набирая на торгах под вечер до 1%. Неделю РТС завершает на уровнях первой половины октября. Просадка, произошедшая неделей ранее, полностью отбита. Однако потенциал восстановления, на наш взгляд, не исчерпан. До конца следующей недели рынок может начать вновь тестировать 1190 пунктов.

Индекс Мосбиржи сегодня тоже растет, причем вопреки сильному рублю. Такое сочетание динамики бывает нечасто, тем более при падении внешних площадок. Рынок к концу дня торгуется около уровня 2820 пунктов, немного ниже дневного максимума и на пиках всей минувшей недели. На следующей неделе мы ожидаем, что рынок будет стараться закрепиться в коридоре 2810-2850 пунктов.

В лидерах роста сегодня Россети. Обыкновенные акции растут перед закрытием торгов на 4,9%, привилегированные на 7,4%. Ралли вызвано новостью о том, что миноритарии ФСК и МРСК готовы слить данные компании с Россетями для повышения эффективности холдинга. При реализации такого сценария сетевые компании перейдут на единую акцию. На наш взгляд, идея полноценного слияния структур Россетей позитивна для всех акционеров. Однако реакция рынка пока не выглядит обоснованной. Процесс может занять не один месяц. Среднесрочно бумаги Россетей успеют вернуться к отметкам ниже 1,4 и 2 рубля за штуку по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно.

Российская валюта, несмотря на конец недели, завершает торги на победной ноте. Доллар снижается шестую сессию подряд. Сегодня пара пыталась тестировать отметку 76,1 впервые за месяц. Евро также приблизился к месячным минимумам, опустившись ниже 90,15 за единицу валюты. Сохранение нисходящего тренда в начале следующей недели, на наш взгляд, маловероятно. Доллар возьмет паузу, оставшись в диапазоне 76,2-76,7, прежде чем продолжит снижаться к рублю. Падение евро также будет замедлено благодаря его росту против доллара на международном межбанковском рынке.