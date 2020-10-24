ИАЦ «Альпари»: Банк России сохранил ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Данная новость нейтральна для курса российского рубля и котировок дивидендных российских акций, в том числе «Сбера» и «Газпрома». Причина сохранения ставки – ускорение инфляции.

В прошлом месяце уровень годовой инфляции составил, по данным Росстата, 3,7%. По итогам октября он может увеличиться до 4%, поднявшись до целевого уровня впервые за 12 месяцев. Плюс опасения дальнейшей девальвации российского рубля на фоне возрастания геополитических рисков.

Победа Байдена – плохой знак для России. Новые санкции, которые в той или иной степени могут затронуть ОФЗ. Мы по-прежнему считаем, что резкое и поспешное снижение ключевой ставки было ошибкой. Мы считаем справедливыми старые таргеты ЦБ: инфляция – 4%, ключевая ставка – 6-7%.

До президентских выборов в США 3 ноября доллар останется в диапазоне 75-77 руб., а евро – в пределах 89-91 руб.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»