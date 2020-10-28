ПСБ: Учитывая глобальную конъюнктуру, давление на рубль будет сохраняться

Ближайшем уровнем сопротивления для пары USD RUB является 78,0 руб., который, с высокой долей вероятности, будет протестирован в ближайшее время – Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ.

Рубль вчера потеря 1,2%, ослабнув относительно доллара до 77,3 руб./долл. Завершение налогового периода оставило национальную валюту без поддержки, в то время как развитие пандемии в Европе и США ухудшило настроения инвесторов на глобальных рынках.

Внешний фон сегодня с утра выглядит умеренно-негативно – фьючерсы на американские индексы снижаются на ~0,4%; цены на нефть остаются выше 40 долл./барр. В этом ключе ожидаем открытия торгов с небольшим ослаблением рубля: на уровне 77,4-77,6 руб./долл.

В течение дня не исключаем попыток локального укрепления национальной валюты после сильного движения накануне (поддержка на уровне 77,0 руб./долл.). В тоже время, учитывая глобальную конъюнктуру, давление на рубль будет сохраняться - ближайшем уровнем сопротивления для пары USDRUB является 78,0 руб., который, с высокой долей вероятности, будет протестирован в ближайшее время.

Дмитрий Грицкевич

Управляющий по анализу банковского и финансового рынка

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"