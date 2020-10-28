«Альпари Евразия»: Индекс РТС поторгуется 28 октября в коридоре 1120-1145 пунктов

Во вторник, 27 октября, основные западные индексы снизились. Вслед за общемировой тенденцией просел и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,81%. Долларовый индекс РТС, на фоне ослабления рубля к доллару, снизился сильнее, на 1,82%. Среди лидеров снижения – «Русал» (-2,57%) и «Лукойл» (-2,36%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,8%.

Утром среды большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,4%. Исключением был японский Nikkei 225, который терял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 369 п., на 0,43% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских индексов задает умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2735-2790 пунктов, по индексу РТС — 1120-1145 пунктов. Сегодня «Яндекс» опубликует финансовую отчетность по US GAAP за третий квартал.

Вслед за акциями накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 77,3100 руб. (+93 коп.). Европейская валюта выросла до 91,3250 руб. (+108 коп.). Причиной стало окончание налогового периода. Утром среды нефть торговалась ниже уровней вчерашнего закрытия, это может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,5-78,1 руб., для европейской валюты — 90,4-92,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»