ПСБ: Видим риск ухода котировок Brent в зону 38-40 уже сегодня-завтра

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Цены на нефть марки Brent вчера пытались отскочить и вернуться выше уровня 41 долл./барр. ввиду надежд на отскок на американском рынке и приближения урагана Сета к США, вызвавшего ограничение добычи и переработки в районе Мексиканского залива. Однако сохранение коррекционных настроений в США и недельные данные Американского института нефти (API) по запасам энергоносителей в США вернули в среду утром котировки Brent в зону 40-41 долл./барр.: запасы сырой нефти увеличились на 4,6 млн барр., более сильно, чем предполагал консенсус-прогноз Рейтерс (+1,2 млн барр.), неожиданно выросли запасы бензинов – на 2,6 млн барр. (ожидалось снижение на 0,96 млн барр.). Сегодня смягчают откат нефтяных котировок, отчасти нивелируя влияние дальнейшего ухудшения общерыночной конъюнктуры, сообщении СМИ о возможном продлении текущих ограничений на добычу со стороны ОПЕК+ еще на 3 месяца (до апреля 2021г.). Мы по-прежнему консервативно смотрим на рынок нефти: если сегодняшняя публикация недельного отчета Минэнерго США по рынку нефти подтвердит оценки API, давление на нефтяные цены может усилиться и привести к уходу Brent в диапазон 38-40 долл./барр.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

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