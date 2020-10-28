ПСБ: В середине недели на мировых фондовых рынках сохраняются негативные настроения

По нашему мнению, в условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс МосБиржи сегодня может продолжить погружение в диапазон 2700-2750 пунктов

Учитывая глобальную конъюнктуру, давление на рубль будет сохраняться: ближайшем уровнем сопротивления для пары USDRUB является 78,0 руб., который, с высокой долей вероятности, будет протестирован в ближайшее время

Цены рублевых облигаций сегодня могут снизиться на фоне снижения склонности к риску на глобальных рынках из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

РусАл (ПОКУПАТЬ) в III квартале увеличил продажи алюминия на 3,3%, доля VAP возросла до 45% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания показала неплохие операционные данные, что стало возможным благодаря улучшению конъюнткуры глобального рынка алюминия в минувшем квартале. При этом рост достигается в основном за счет Китая, но планируемое увеличение производственных мощностей в КНР при относительно слабом спросе способно оказать давление на цены алюминия в конце текущего и в следующем году. Помимо некоторого улучшения финансовых показателей и динамики рынка для инвестиционного кейса Русала актуальной остается тема дивидендов от Норникеля, которые могут быть сокращены.

ПАО «Промсвязьбанк»

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