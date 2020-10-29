«Фридом Финанс»: Рынок под внешним давлением

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Все ключевые площадки ушли глубоко в красную зону на фоне усиления карантинных мер в Европе и сообщениях о нехватке больничных коек в США. Американские индексы открылись снижением на 3%, индексы стран ЕС проседают более чем на 4%. Такого негатива на торгах не наблюдалось с пиковых дней сентябрьской коррекции. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets теряет более 2%.

Нефть пробила уровень $40 сверху вниз. За сессию баррель потерял около 5%. Минимум дня составил $39,4, но не исключено, что будет попытка нащупать дно еще чуть ниже данной отметки. В случае продолжения падения следующая ключевая цель для Brent – ценник $38,8. Рынок может дойти до него в четверг. И если не отскочит вверх, то весьма вероятным будет снижение в пределах еще $1 вниз.

Российский РТС падает на 5% почти вровень с нефтью. Индекс Мосбиржи держится лучше благодаря росту валютной пары USD/RUB. Минимум дня по РТС составил чуть выше 1070. На этих уровнях рынок впервые с конца апреля. Потенциально можем увидеть в четверг откат еще ниже к 1050 пунктам, где рынок может начать разворачиваться вверх. Если отката не случится и уровень будет взят, то следующее падение может привести РТС к уровню 1030 пунктов.

Индекс Мосбиржи теряет около 2,5%. Минимум сессии 2060 пунктов. Рынок довольно уверенно отскакивал вверх от этой отметки в июне и апреле. Не исключено, что индикатор найдет свое равновесие на ближайшей сессии там же, где он сейчас и находится – около 2670 пунктов. При позитивном сценарии можем увидеть подъем чуть выше 2700 пунктов.

Из отдельных акции сегодня растут Акрон (+1,4%) и Фосагро (+1,2%). Бумаги производителей удобрений уже не первый день выступают тихой гаванью на фоне волатильного рынка. Игроки могут рассматривать их в качестве оптимального хеджа против краткосрочной девальвации рубля на фоне падающих акций основных экспортеров. Не исключаем, что вслед за долларом бумаги Акрон и Фосагро повторят свой поход на годовые пики. Потенциал роста – до 3% на горизонте ближайших 2-3 сессий.

Доллар и евро прибавляют до 2% и более 1% соответственно. Американская валюта полностью отбила просадку последних двух недель. Максимум внутри дня составил 79,9. Евро, которые сегодня слабеет против доллара на межбанковским рынке, поднимался в ходе торгов выше 92,5 рублей. Ближайшая цель в сторону дальнейшего роста по американской валюте – 79,4. До конца недели доллар технически способен перевалить за уровень 80 рублей. Евро в этом случае поднимается до 93,5-94 рублей за единицу. Однако в базовом сценарии мы ожидаем откат вниз в обеих парах уже на ближайшей сессии. Более равновесное значение для доллара на короткую перспективе – 78, по евро – 91,5.