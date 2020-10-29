ПСБ: Сегодня ждем отскока нефтяных котировок, диапазон 38-40 долл./барр. по Brent сохранит свою актуальность

Цены на нефть марки Brent в среду резко упали, потеряв более 5% и перейдя в середину нашего текущего целевого диапазона 38-40 долл./барр., подпав под давление резкого ухудшения настроений на мировых рынках. Данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране за прошлую неделю оказались в целом неплохими, способствуя стабилизации ситуации на рынке нефти. Так, хотя запасы сырой нефти и увеличились на 4,3 млн барр., больше, чем ожидалось по консенсусу Рейтерс (+1,2 млн барр.), их рост оказался чуть меньше, чем представленные ранее оценки API (+4,6 млн барр.). Кроме того, в «плюс» сыграло сокращение запасов нефтепродуктов, а также рост на 1,7% загрузки мощностей американских НПЗ (консенсус Рейтер ждал +0,8%) и отразивших устойчивость спроса в стране.

Сегодня утром нефтяные котировки слабо растут, отыгрывая ослабление коррекционных настроений на мировых рынках. Мы ждем, что в четверг Brent попытается вернуться к отметке 40 долл./барр., полагаем, что диапазон 38-40 долл./барр. сохранит свою актуальность.

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ