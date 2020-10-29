ПСБ: Мы по-прежнему характеризуем складывающуюся на мировых рынках обстановку как хрупкую

Ввиду признаков стабилизации ситуации на западных рынках, мы рассчитываем, что индекс МосБиржи будет пытаться отыграть часть вчерашних потерь и перейдет к проторговке 2700-2750 пунктов

Сегодня с утра рубль предпримет попытки реализовать технический отскок после сильного ослабления накануне - пара USDRUB временно отойдет ниже уровня 79,0 руб., однако волатильность на рынках будет сохраняться

Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,10% годовых. Давление на рынок оказывает ослабление рубля, снижение нефтяных цен, риски замедления экономики из-за Covid-19

Чистая прибыль НОВАТЭКа (ПОКУПАТЬ) в III кв. - 13,2 млрд руб. против 370 млрд руб. в 2019г, FCF снова в плюсе - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение выручки в третьем квартале на 13,4% г/г и нормализованного показателя EBITDA (с учетом совместных предприятий) на 10,2% г/г в основном было связано с падением мировых цен на углеводороды. Во втором квартале НОВАТЭК впервые за долгое время отчитался об отрицательном свободном денежном потоке (FCF) - минус 56,981 млрд рублей. В третьем квартале FCF снова положительный - 9,5 млрд рублей. В целом чистая прибыль компании оказалась лучше ожиданий (прогноз 11,48 млрд. руб.). На фоне восстановления цен на газ и благодаря стабильному финансовому положению мы сохраняем позитивный взгляд на акции Новатэк.

Выручка Яндекса (ПОКУПАТЬ) в III квартале увеличилась на 30%, до 58,3 млрд рублей - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Яндексу удалось добиться высокой прибыльности по ключевым направлениям бизнеса. Рекламная выручка увеличилась на 6%, составив 33,2 млрд рублей. В III квартале доходы от этого сегмента составили 57% от всей выручки. Около 31% выручки составили доходы от такси-сегмента. Его выручка в отчетном периоде выросла на 55%. После завершения переговоров по покупке 100% TCS Group компания продолжает рассматривать различные варианты создания отдельной финтех-вертикали внутри компании. Сильные результаты компании в отчетном квартале подтверждают долгосрочный потенциал роста акций.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия

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