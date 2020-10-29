«Фридом Финанс»: S&P500 нужна передышка

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:



Торги 28 октября американские фондовые площадки завершили глубоким падением. Индекс S&P 500 рухнул на 3,53%, до 3271 пункта. Dow Jones потерял 3,43%, NASDAQ обвалился на 3,73%. Триггером, вызвавшим распродажу, стало объявление о масштабных карантинных мерах во Франции и Германии, из-за чего восстановление экономики откладывается на неопределенный срок. Все 11 секторов S&P 500 завершили торги в красной зоне. Технологический сектор стал аутсайдером, потеряв 4,3% на фоне падения котировок Microsoft после квартального отчета.



Акции UPS (UPS: -8,8%) упали, несмотря на сильные результаты за третий квартал, так как позитив в основном уже был учтен в ценах после отчета конкурента FedEx.



Результаты Microsoft (MSFT: -5%) оказались лучше ожиданий, но инвесторов насторожил слабый прогноз выручки на следующий квартал.

Выручка и прибыль Mastercard (MA: -8,1%) недотянули до консенсуса из-за недостаточного объема трансграничных переводов.

Мы ожидаем



Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания остается ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в США и Европе. Инвесторы опасаются, что Испания, Италия, Великобритания вслед за Германией и Францией также установят карантинные ограничения. В США заболеваемость COVID-19 продолжает расти, мы ждем новых максимумов к пятнице.



Появление лицензированной вакцины, вероятно, откладывается до января. На этой неделе ожидалась публикация результатов тестирования антиковидной вакцины от Pfizer, но теперь стало известно, что эти данные выйдут только в конце ноября. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи утверждает, что компании соберут достаточную информацию о действии вакцины для экстренного одобрения регулятором (FDA) в лучшем случае в декабре. Таким образом, рынок временно лишился фактора поддержки, который ранее удерживал его от масштабных распродаж. Неопределенность, связанная с президентскими выборами, как и затягивание с принятием программы стимулирующих экономику мер также оказывают давление на котировки.



Сегодня после закрытия будет опубликован большой блок корпоративных отчетов, который предоставит рынку свежий драйвер. Инвесторы резко негативно реагировали на любую слабость в уже вышедшей отчетности, поэтому мы призываем к особой осторожности.



Азиатские фондовые биржи торгуются без единой динамики. Японский Nikkei снизился на 0,37%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,49%, а китайский CSI300 вырос на 0,75%. Европейские площадки консолидируются. EuroStoxx 50 прибавляет 0,4%.

Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,78%. Фьючерс на нефть Brent опустился ниже $38,5. Золото дешевеет до $1880.



Ожидаем, что падение S&P500 в ходе предстоящей сессии приостановится и он будет консолидироваться в диапазоне 3270-3340 пунктов.



Сегодня будет опубликована первая оценка динамики ВВП за третий квартал. Ожидается рост на 31% в годовом выражении после падения на 31,4% за апрель-июнь. Наибольший вклад в восстановление позитивной динамики базового показателя экономики внесло увеличение потребительских расходов. Считаем, что большого сюрприза от этой статистики ожидать не стоит, тем более что внимание инвесторов сейчас сосредоточено на ухудшении перспектив роста ВВП в текущем квартале из-за негативного влияния новой волны пандемии.



Сегодня отчет за третий квартал опубликует Facebook (FB). Консенсус закладывает рост выручки на 12%, до $19,8 млрд, при снижении EPS с прошлогодних $2,12 до $1,90. Мы ждем положительного сюрприза от финансовых показателей компании, так как отчеты Snap и Pinterest уже продемонстрировали неожиданно высокий спрос на цифровую рекламу в июле-сентябре. Также рассчитываем, что в релизе отразится позитивная динамика сервиса Facebook Shops.



Квартальные результаты также представит Amazon (AMZN). Ожидается рост выручки на 32,6%, до $92,78 млрд, при повышении EPS с $4,23 до $7,41. Согласно оценкам Digital Commerce 360, выручка Amazon за два дня распродаж в рамках Amazon Prime Day выросла на 45% г/г. Мы полагаем, что компания представит сильные результаты в сегментах e-commerce и облачных вычислений. В текущем квартале спрос на услуги Amazon должен повыситься, поэтому прогноз менеджмента на этот период, вероятно, будет оптимистичным.



Индекс настроений от Freedom Finance без изменений на отметке 43 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 демонстрирует перехват краткосрочной инициативы «медведями». Нисходящий пробой фигуры «флаг» привел к распродаже. Индекс широкого рынка завершил вчерашние торги ниже 100-дневной скользящей средней, чем ухудшил свои среднесрочные перспективы. На краткосрочном горизонте вероятна некоторая пауза после трех дней падения.