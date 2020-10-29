«Фридом Финанс»:  В лидерах роста – акции Сбербанка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,6% вслед за фьючерсами на американские фондовые индексы и ценами на нефть. Информация, поступившая от регуляторов стран с развивающимися экономиками, оказала позитивное влияние на сегмент развивающихся рынков. Вчера глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что Банк России видит «некоторое пространство для дальнейшего снижения» ставки и будет «решать – как и когда использовать это пространство, анализируя поступающие данные». Центробанк Бразилии вечером в среду оставил ставку Selic на уровне 2%. При этом, вопреки доминировавшим рыночным ожиданиям, руководство бразильского ЦБ отметило в итоговом заявлении, что условия для его прогнозов по ставке остаются теми же, что и раньше и сохраняется возможность для нового, хотя и небольшого, снижения ставки.



На этом фоне в лидерах роста – акции Сбербанка. Чистая прибыль Сбера составила в 3 квартале 271 млрд руб., превысив консенсус почти на четверть. Ключевые драйверы – это рост на 16% процентных доходов на фоне снижения ключевой ставки и сокращение отчислений чистого расхода от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам в третьем квартале до 63,3 млрд руб. против 327,8 млрд руб. в сумме за 9 месяцев 2020 года. Данные свидетельствуют о возможном пересмотре рынком с повышением на 3-8% кратко- и среднесрочных оценок справедливой стоимости акций банка. Акции Новатэк, напротив, снижаются после выхода финансовой отчетности за 3 квартал. Улучшение конъюнктуры мирового газового рынка пока не отыграно статистикой компании, но это, возможно, произойдет в 4 квартале 2020 и первом квартале 2021 года, наш прогноз чистой прибыли компании на четвертый квартал составляет 70 млрд, однако, даже такой показатель лишь подтвердит, в целом, текущие рыночные оценки справедливой стоимости компании.



Несмотря на текущее ухудшение информационного фона, ключевые позитивные кратко- и среднесрочные факторы, поддерживавшие спрос не претерпели значимых изменений. С учетом технических факторов, сегодня при повышенных рисках прогноза возможным представляется повышение рынка. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2625-2750 пунктов, 77,42-79,90 рублей и 91,20- 93,45 рублей за доллар США и евро соответственно.