«Фридом Финанс»: Рубль постепенно отыгрывает падение прошлой сессии

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Площадки в США показывают осторожный рост до 1%, европейские индексы пребывают на нейтральной территории без общей динамики. Азия еще утром смягчила общее падение в акциях, показав снижение в Китае и Японии менее чем на 0,5%. Совокупно площадки развивающихся стран демонстрируют прирост. Популярный индекс MSCI Emerging markets торгуется в плюсе на 0,7%.

Нефть держится существенно хуже, чем котировки крупнейших компаний мира. Brent потеряла еще 4% своей стоимости, почти не сбавив темпов после обвала накануне. Минимум дня составил немногим ниже $37,3. После тестирования данной отметки торги вернулись к отметке чуть ниже $38, что близко к 5-месячным минимумам. Учитывая размах коррекции, локальное дно должно быть пройдено. Не исключаем, что пятница пройдет для нефти на зеленой волне.

РТС к концу дня теряет около 0,5%, но в течение сессии были моменты, когда просадка составляла около 1,5%. Минимум дня зафиксирован ниже 1063 пунктов. До этого уровня рынок не доходил с 22 апреля. Сейчас мы наблюдаем попытку рынка развернуться и стабилизировать падение. Вероятно, в пятницу игроки предпримут робкие шаги к тому, чтобы проторговаться к 1100 пунктам. Сейчас рынок держится чуть выше 1070.

Индекс Мосбиржи в небольшом плюсе, что объясняется волатильностью рубля, как следствие, ростом стоимости российских эмитентов в национальной валюте. Торги идут около отметки 2700 пунктов. В течение дня новых локальных минимумов взято не было. Сейчас мы видим охлаждение эмоций на рынке. До конца пятницы индекс может закрепиться выше 2730 пунктов.

В числе фаворитов рынка сегодня: АФК Система (+3,9%), Россети (+3,7%), Сургутнефтегаз (+2,6%), Эн+ (+2,6%). Игроки делают ставку на стабильные дивидендные бумаги, в которых потенциальная доходность выплат подскочила после выхода нерезидентов из российских индексов. Мы оцениваем потенциал акций Сургутнефтегаза на горизонте ближайших двух недель до +5%. По мере укрепления рубля данный потенциал будет сокращаться.

В аутсайдерах сегодня металлурги: Полюс (-1,9%) и Мечел (-1,7%). Бумаги отыгрывают снижение котировок основного сырья. Золото удерживается на минимумах с конца сентября и пока не демонстрирует свойств хеджирования против падающих акций. Сегодня был пробит ценник 1860 сверху вниз. И на этом фоне акции Полюс снизились на новые минимумы с конца июля. На наш взгляд, бумага имеет сейчас неплохой запас спекулятивного роста. В течение следующей недели можем вновь увидеть уровни 17000 рублей, что на 9% выше текущих значений бумаги.

Рубль понемногу отыгрывает падение прошлой сессии, но в течение дня менял свое направление не раз. Сейчас доллар держится около 79, что ниже дневного максимума в 79,6 рубля за единицу валюты. Евро отскакивает вниз сильнее вследствие просадки на межбанковском рынке к доллару. Совокупно евровалюта теряет почти 1%, торгуясь около 92,2, однако успев днем входить на новый локальный максимум 93,4 рубля за единицу. Таких отметок рынок не видел с января 2016 года. Ожидаем, что в пятницу сползание валют продолжится. Доллар может зафиксироваться около 78,5, евро – на 91,8.