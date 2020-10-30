«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи вблизи 2700 пунктов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Фондовый рынок продемонстрировал отскок. Большинство бумаг закрылось в зеленой зоне. Лидерами роста стали акции Россетей (+4,34%). В число аутсайдеров попали бумаги Полюса (-2,36%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 79.

Рынок сопротивляется падению. Отыгрываются позитивные макроэкономические новости. Власти России не планируют вводить жесткий карантин, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Меры поддержки бизнеса будут продолжены. Главную угрозу экономическому росту глава Минфина видит во внешних факторах, имея в виду глобальный спрос. Основным позитивным сигналом стала информация о восстановлении экономики США до уровня, предшествовавшего пандемии. В то же время отечественная экономика достигнет этих рубежей лишь во второй половине 2021 года, а бездефицитным бюджет станет лишь в 2022 году. Долговая нагрузка вырастет как минимум до 20% от ВВП, что ограничивает возможности повышения странового рейтинга. На этом фоне вчера наблюдались распродажи российских еврооблигаций. Котировки бумаг с погашением в 2028 году упали до минимума с начала мая на значительных оборотах. Мы не исключаем дальнейшей коррекции. Доходность этих бумаг сейчас около 2,5% в долларах, и это не оправдывает среднесрочные риски.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Не исключена и коррекция основных бумаг в пределах 2%, так как ряд инвесторов предпочтет не оставлять длинные позиции на выходные. Будут отыгрываться движения на внешних сырьевых и фондовых площадках. На локальном рынке в фокусе отчетность Фосагро и Энел Россия. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2650-2750 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 78,50-79,50 пункта.