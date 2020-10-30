«Фридом Финанс»: Лучше рынка выглядят акции ВТБ

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 1,2% в рамках динамики фьючерсов на американские индикаторы фондового рынка и нефть. При этом, внешний информационный фон, как представляется, улучшился под влиянием заявлений главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что на переговорах с Британией по вопросам Brexit «достигнут существенный прогресс», это наиболее оптимистичное официальное заявление в отношении данного переговорного процесса с его начала.

Стоит отметить и определенную активизацию поддержки российскому финансовому сегменту со стороны регуляторов. После того, как в начале недели глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила возможности нового снижения ключевой ставки в рамках текущего цикла кредитной политики Банка России, вчера президент РФ Владимир Путин заявил о том, что трансформация ВТБ, Сбербанка и Яндекса в экосистемы даст импульс экономике РФ.

На этом фоне негативный тренд по-прежнему, как представляется, задается фактором приближения выборов в США. Их носят, как представляется, стратегический характер для формирования вектора развития мировой экономики, усиления инвестиций или их искусственного подавления. Это обстоятельство формирует на рынке ключевой краткосрочный тренд нивелируя эффект от мер монетарного стимулирования и действий производителей по балансировке ситуации на нефтяном сегменте.

Подобным оценками, как представляется, соответствует то, что рынок в текущий момент – судя по динамике котировок –реализует не конкретные отраслевые или корпоративные инвестиционные идеи, а продает бумаги – лидеры роста последних недель и месяцев, чья динамика отражала позитивную фундаментальную базу оценок. Хуже рынка вновь торгуются бумаги Русала, Роснефти, компании АЛРОСА.

Несколько лучше рынка выглядят акции ВТБ. Обесценение всех ссуд, которые попали под реструктуризацию из-за кризиса и пандемии, затронет не более 7% портфеля группы, заявил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. При этом в банке такой сценарий считают нереалистичным. Это заявление – ответ банка на некоторые рыночные оценки, которые совпадают с аналогичными оценками, делавшимися частными, в том числе – крупными, аналитическими структурами в период кредитного кризиса 2008-2009 гг., согласно которым потенциальная доля невозвратных кредитов в банковской системе составляет 20-40%.

Акции ТМК позитивно отыгрывают новость о том, что компания стала владельцем 100% ООО «Трубы 2000». Это один из лидеров на рынке производства и поставок оборудования для атомной и тепловой энергетики. Выручка в 2015 году составляла существенные для бизнеса ТМК более 1 млрд руб., хотя к 2019 году снизилась до 0,4 млрд руб. Дополнительную поддержку сектору оказывает информация о том, что российские сталепроизводители решили использовать повышение со следующего года налога на добычу полезных ископаемых в качестве аргумента в споре о повышении тарифов ОАО «РЖД».

Несмотря на текущее ситуации на фондовом сегменте, ключевые позитивные кратко- и среднесрочные факторы, поддерживавшие спрос не претерпели значимых изменений. С учетом технических факторов, сегодня при повышенных рисках прогноза возможным представляется повышение рынка. На следующей неделе преобладают шансы снижения рынка, по крайней мере – до выборов в США, назначенных на четверг. Целевые диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2645-2775 пунктов, 77,60-80,45 рублей и 90,50-93,25 рублей за доллар США и евро соответственно.

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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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