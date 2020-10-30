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ПСБ: Кривая доходности ОФЗ вчера сместилась вверх еще на 1-2 б.п.

Дмитрий Монастыршин 

Кривая доходности ОФЗ вчера сместилась вверх еще на 1-2 б.п. Снижение цен рублевых облигаций происходило на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок до пятимесячного минимума и ослабления рубля. Рост заболеваемости коронавирусом и ограничение деловой активности в ближайшее время продолжат оказывать давление на настроения инвесторов. При уходе котировок Brent ниже 37 долл за баррель и пробоя парой USDRUB уровня 79,5 доходность 10-летних ОФЗ может дойти до 6,15% и выше.

ЯТЭК вчера по итогам сбора заявок на 3-летний выпуск облигаций 1Р01 установил ставку купона на уровне 8,5% годовых (доходность 8,68%), что соответствует нижней границе первоначального ориентира. Учитывая кредитный рейтинг ЯТЭК на уровне «А(ru)» от АКРА, установленный уровень доходности выглядит интересно для покупки. В ближайшие дни ожидаем снижения активности на первичном рынке и сокращения предложения новых выпусков облигаций.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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