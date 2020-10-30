ИАЦ «Альпари»: Рубль проигнорировал обвал цен на нефть

В четверг, 29 октября, торги по рублевым парам закрылись снижением. Рубль укрепился к доллару несмотря на обвал цен на нефть. Пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, до 78,87 руб., евро/рубль — на 1,10%, до руб., фунт/рубль — на 0,73%, до 101,92 руб.

Нефть сорта Brent снизилась на 3,90%, до $37,53 за баррель. Главным драйвером снижения цены является ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе и введения новых локдаунов Германией и Францией.

Позитивное влияние на внутренний валютный рынок оказал рост фондовых индексов США после выхода американской статистики. По предварительным оценкам, ВВП США вырос на 33,1% в третьем квартале после сокращения на 31,4% во втором квартале (прогноз был +31%). Отчет по рынку труда показал, что за неделю, закончившуюся 24 октября, на получение пособия по безработице подали 751 тыс. человек по сравнению с 791 тыс. в предыдущем периоде. Показатель оказался лучше ожиданий.

Рубль укрепился против евро сильнее из-за его продаж на глобальном валютном рынке. Евро оказался под давлением в среду, когда стало известно, что Франция и Германия ввели карантины из-за быстрого распространения коронавируса. В четверг давление на него усилилось после того, как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в декабре. На заседании четверг регулятор оставил ставки без изменения на уровне 0%.

В пятницу, 30 октября, на торгах в Азии основные валюты находятся в плюсе. Нефть марки Brent скорректировалась на 2,37%, до $38,42. Цена восстанавливается после вчерашнего падения до $36,62. Негативным фактором для рубля сегодня является падение фьючерсов на американские индексы. Учитывая, что рубль проигнорировал обвал цен на нефть, то торги на Мосбирже откроются небольшим снижением по рублевым парам. Видно, что пара доллар/рубль стабилизировалась около уровня 79,50 руб. Покупателям сейчас потребуется время, чтобы найти убедительные факторы для последующего роста до уровня 81 руб. за доллар. Сегодня последний день недели и месяца. С начала октября рубль теряет против доллара 1,6%. Если негативных новостей в Европе не будет, то на фоне роста нефтяных котировок рубль может укрепиться до 78 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»