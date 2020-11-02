«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 2 ноября в коридоре 1055-1075 пунктов

В пятницу, 30 октября, на мировых фондовых рынках вновь были распродажи, снижались площадки и в Европе, и в США. Вслед за общей тенденцией просел и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,68%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 1,15%. Среди лидеров снижения – «МосБиржа» (-4,35%) и «QIWI» (-3,98%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,59%.

Но уже утром понедельника большинство индексов стран АТР росло на 0,2-1,4%. Исключением был Shanghai Composite, который терял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 277 п., на 0,36% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост большинства азиатских площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2665-2715 пунктов, по индексу РТС — 1055-1075 пунктов. Сегодня «Детский мир» опубликует неаудированную финансовую отчетность по МСФО за третий квартал.

Вслед за акциями накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 79,5300 руб. (+65,5 коп.). Европейская валюта выросла до 92,6200 руб. (+62 коп.). Утром понедельника нефть торговалась с серьезным гэпом вниз, теряя в цене более 3% и вернувшись к уровням конца мая. Это может оказать серьезное давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 78,8-80,4 руб., для европейской валюты — 91,8-93,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»