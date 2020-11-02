«Открытие»: Сильный доллар и возвращение карантинов давят на сырьевой рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. С одной стороны, азиатские индексы преимущественно растут, реагируя на сильные данные по Китаю. С другой, нефть в глубоком минусе на новостях о возвращении тотальных карантинных мер в ряде стран Европы, включая Италию и Великобританию, а также росте добычи в Ливии и Ираке. Сырьевые валюты преимущественно слабеют, а индекс доллара подрастает на 0,1%, торгуясь выше 94,0 пунктов. В начале торгов российский рынок может уйти в минус, а самым слабым будет нефтегазовый сектор. Рубль также окажется под давлением, хотя его сильная перепроданность делает ставки против него высокорискованным занятием.

Итоги предыдущей недели

Индекс МосБиржи упал с 2816,70 п. до 2690,59, а РТС с 1164,06 п. до 1066,60 п. Пара EUR-USD упала с $1,186 до $1,1649. USD-RUB выросла с 76,13 до 79,53, а EUR-RUB с 90,29 до 92,62. Нефть Brent подешевела за неделю с $41,77 до $37,46 за баррель. Золото на Comex завершило неделю на отметке $1879,90. Резервы SPDR Gold Trust закрыли неделю на уровне 1257,67 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился за неделю с 3465,39 п. до 3269,96 п.

Главными темами для рынков остаются выборы в США и пандемия COVID-19, которая выходит из-под контроля во многих странах. Заточенные на извлечение прибыли медицинские системы не справляются с нагрузкой, и в Евросоюзе уже начали финансирование трансграничных перемещений пациентов. Американские выборы вновь проходят при крайней поляризации общества. Как и в прошлый раз, большинство СМИ предрекают победу кандидату от демократов, но действующий президент Дональд Трамп существенно сократил своё отставание, если верить опросам общественного мнения. В любом случае, рынки будут находиться в ситуации неопределённости ещё очень долго, так как подсчёт голосов по почте займёт какое-то время. Пакет экономической помощи в США таки не смог согласоваться до выборов, но его принятие это дело времени, а не выбора «да», или «нет». История рынка учит, что после периода неопределённости он находит силы для роста, каким бы финалом эта неопределённость не закончилась. Впереди начало нового месяца, а это значит, что мы сможем оценить то, как экономики пережили коронавирусный всплеск в октябре.

Ключевые события недели

В первый день недели будут публиковаться индексы PMI В промышленности от Японии до США. Ожидается, что в Китае производственный PMI от CAIXIN останется на уровне 53,0 пунктов. В еврозоне производственный PMI ожидается на уровне 54,4 п. В Великобритании данный показатель может составить 53,3 п. В США выйдет индекс расходов на строительство и ISM в производственной сфере. Ожидается рост производственного ISM до 55,8 п. В России отчётность Мосэнерго по МСФО, «Детского Мира» по МСФО. Совет директоров «Юнипро» рассмотрит вопрос дивидендов. «ЭНЕЛ Россия» отчитается по РСБУ.

Япония во вторник отдыхает по случаю дня Культуры. Далее в Австралии Резервный Банк примет решение по ставке. Ожидается, что ключевая ставка будет снижена до 0,1% с 0,25%. В США состоится очное голосование за будущего президента страны. Будет уточнена статистика по производственным заказам. Закроет день статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России «Ленэнерго» отчитается по РСБУ. Совет директоров ГМК «Норникель» примет решение по дивидендам.

В среду 4 ноября в России выходной день по случаю праздника Народного единства. Новая Зеландия опубликует данные по безработице за III квартал. Ожидается, что она поднимется до 5,4% с 4,0% в II квартале. Также в этот день будут публиковаться индексы активности в сфере услуг и сводные индикаторы от Японии до США. В Евросоюзе выйдут экономические прогнозы. Цены производителей еврозоны могут показать снижение на 2,4% в октябре по сравнению с 2,5% в сентябре. В США ожидается статистика по внешней торговле товарами. Агентство ADP Services выпустит данные по занятости в частном секторе США. Ожидается, что частный американский сектор создал 650 тыс. новых рабочих мест за октябрь. Далее ISM в непроизводственной сфере, а также отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Австралия в четверг публикует статистику по внешней торговле. Германия опубликует данные по производственным заказам за сентябрь. Во Франции выйдут данные по инвестициям в промышленность. В еврозоне выйдет статистика по розничным продажам за сентябрь. Банк Англии примет решение по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. В США выйдут недельные данные по пособиям по безработице. ФРС примет решение по денежной политике, но пока каких-либо изменений не ожидается. После оглашения решения состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. В России Минфин объявит объёмы валютных интервенций в рамках бюджетного правила на ноябрь.

Германия в пятницу сообщит о динамике промышленного производства в сентябре. Однако главной статистикой дня будет отчёт по рынку труда в США. Ожидается, что безработица упадёт до 7,6%, а число новых рабочих мест составит 600 тыс. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России выйдет статистика инфляции за октябрь. Ожидается рост показателя до 4,0%. «ФосАгро» отчитается по МСФО, а также примет решение по дивидендам.

Китай поддерживает оптимизм

Азиатские рынки в начале недели преимущественно повышались. Китай вновь доказывает, что дисциплина населения способна преодолеть любую пандемию. Официальный PMI промышленности в октябре немного снизился до 51,4 п. с 51,5 п. в сентябре. Альтернативный PMI Caixin в промышленности поднялся до 53,6 п. при ожиданиях 53,0 п. Индекс PMI Caixin больше учитывает состояние малых и средних предприятий, а вот официальный PMI формируется за счёт данных от крупных предприятий. В любом случае, китайская промышленность продолжает рост в условиях строгих мер противовирусной защиты населения. В Австралии PMI в производстве снизился до 54,2 п. с 55,4 п. в сентябре. В Японии данный показатель поднялся до 48,7 п. с 47,7 п. в сентябре, но всё ещё продолжает указывать на спад. Меж тем, информационный фон начала недели был негативным. В США уже регистрируют более 99 тыс. случаев COVID-19 в день. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о втором тотальном карантине с четверга. Риски коронавирусных событий заставляют капитал оставаться в долларах США. Индекс доллара поднялся выше 94,0 пунктов. К 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 23316.56 п. (+1.48%),

Hang Seng - 24354.23 п. (+1.02%),

Shanghai Composite - 3216.28 п. (-0.26%).

Сильный доллар и возвращение карантинов давят на сырьевой рынок

Укрепление американской валюты негативно сказывается на золоте и нефти. Впрочем, по нефти также можно говорить о том, что возвращение тотальных мер изоляции в ряде стран угрожает спросу на топливо. Жёсткий карантин намерены ввести в Великобритании, Италии и Португалии. Дополнительным негативом остаётся восстановление добычи в Ливии, а также низкая дисциплина Ирака, который обещал компенсировать своё перепроизводство в начале лета сокращением добычи в осенние месяцы. Однако добыча в Ираке не только не сокращается, а продолжает расти, как об этом сообщает Reuters. Также рынок смущает растущая буровая активность в США. Baker Hughes сообщает, что на прошлой неделе число активных нефтяных вышек выросло на 10 штук до 221 единиц. К 8:40 мск:

Brent - $36,66 (-3,37%),

WTI - $34,45 (-3,74%),

Золото - $1881,7 (+0,10%),

Медь - $6716,41 (-0,03%),

Никель - $15225 (+0,46%).

Аналитическая фабрика «Открытие Research» предоставляет инвестиционные идеи и аналитику клиентам группы «Открытие». У идей команды очень высокая результативность. За 2019 год «Открытие Research» открыла 138 и закрыла 164 фундаментальные инвестиционные идеи, прибыльными оказались 89% инвестиционных идеи, результат лучше бенчмарка продемонстрировали 79% идеи. В первом полугодии 2020 года, несмотря на высокую волатильность на рынках из-за коронакризиса, 60% новых инвестиционных идей на рынке акций и 93% инвестиционных идей на долговом рынке оказались успешными.