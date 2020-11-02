«Фридом Финанс»: Преобладают шансы снижения рынка акций

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня снижается на фоне негативной динамики йен на нефть и консолидации на американском фондовом рынке. Отмечено значимое улучшение представляющейся крайне важной для рынка деривативов информации относительно переговоров по Brexit. Однако, негативный тренд по-прежнему задается, по-видимому, фактором приближения американских выборов. Вдобавок, в начале недели произойдет традиционное сокращение рыночной ликвидности, наблюдаемое в праздничный и предпраздничный дни.



ПАО «Аэрофлот» по итогам 9 месяцев 2020 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 65,6 млрд рублей против прибыли в 7,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Снижение выручки, уменьшившейся за 9 месяцев на 58% до 177 млрд руб соответствовало сокращению пассажиропотока, который за указанный период снизился на 59,1%. Компания сумела существенно оптимизировать расходы, тем не менее, учитывая взаимосвязь между показателями российских и международных стандартов, данная статистика свидетельствует о том, что компания, возможно, покажет по итогам текущего года чистый финансовый результат заметно хуже отраженного в текущем среднем рыночном прогнозе, равном -36 млрд руб. Рынок, впрочем, уже ориентируется в оценках на прогнозы статистики компании в 2021 году, они составляют 11 млрд руб. что соответствует сравнительно скромным для периодов восстановления экономической активности показателям прироста выручки и рентабельности. Это обстоятельство существенно ограничивает потенциал дальнейшего развития негативной динамики бумаг компании при улучшении рыночного информационного фона.



В лидерах роста – акции Мечела, ключевая причина – сравнительно благоприятная динамика цен широкого сегмента металлургии в последние недели, обусловленной улучшением статистики рыночных цен на продукцию при традиционной эластичности операционных показателей отрасли к шокам. Повод – сообщение ПАО «Мечел» о том, что Газпромбанк (один из основных кредиторов Мечела), увеличил долю принадлежащих ему обыкновенных акций компании с 0,51% до 5,45%.



Несмотря на текущее ухудшение ситуации на фондовом сегменте, ключевые позитивные кратко- и среднесрочные факторы, поддерживавшие спрос не претерпели значимых изменений. Тем не менее, с учетом, ожидаемого спада активности торгов в начале недели возможным в понедельник представляется снижение рынка. По итогам недели пока также преобладают шансы снижения рынка, по крайней мере – до выборов в США, назначенных на четверг. Целевые диапазоны закрытия понедельника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2640-2740 пунктов, 77,80-81,00 рублей и 91,15-93,85 рублей за доллар США и евро соответственно.