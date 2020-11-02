ПСБ: Россия в октябре увеличила добычу нефти на 4% м/м

Россия в октябре увеличила добычу нефти на 4% м/м, при этом уровень исполнения сделки ОПЕК+ составил 98%, по нашим расчетам. Страны ОПЕК в октябре исполнили сделку на 101%. На фоне явного ухудшения ситуации на рынке нефти как со стороны спроса, так и предложения, ждем, что действующие в моменте квоты ОПЕК+ (сокращение добычи на 7,7 млн барр./день) будут продлены на 1 кв. 2021 г. Решение по этому вопросу может быть на следующем заседании организации – 30.11-1.12.2020.

На основании оперативных данных ЦДУ-ТЭК подводим итоги по добыче нефти и газа за октябрь. Так, в октябре добыто 42,2 млн т нефти с конденсатом, что на 4% выше, чем в сентябре, но на 11,2% ниже, чем год назад. Среднесуточная добыча составила 9,98 млн барр. Среди компаний в октябре добычу нарастили практически все, кроме Славнефти. Сильнее всего добыча выросла у Газпром нефти, Татнефти и Башнефти.

Что касается соглашения ОПЕК+, то от установленного объема (11 млн барр./день без конденсата) Россия продолжает сокращать добычу, но темпы постепенно замедляются. Данные по конденсату отдельно не публикуются, но в среднем мы ориентируемся на объем в 0,8 млн барр./день. Таким образом, в октябре Россия без конденсата могла добыть 9,2 млн барр./день, что соответствует 98% исполнению квоты в рамках соглашения ОПЕК+.

В рамках самой организации квоты по октябрю, по данным Reuters, исполнены на 101% - главным образом за счет ОАЭ.

Ситуация на рынке нефти ухудшается: растут опасения падения спроса на энергоносители из-за ужесточения карантинных мер в ряде стран плюс растет предложение за счет агрессивного восстановления добычи Ливией. На этом фоне мы видим риски для некоторого изменения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. На текущем этапе предполагается, что совокупно добыча сокращается на 7,7 млн барр./день – до конца года, а с января – на 5,8 млн барр./день. При текущих обстоятельствах стороны могут согласовать продление повышенных квот (7,7 млн барр./день) на 1 кв. 2021 г. Очередное заседание запланировано на 30 ноября – 1 декабря 2020 г.