Комментарии

ПСБ: В понедельник доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,25% В понедельник доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,25% (+10 б.п.). Снижение цен ОФЗ происходило на фоне ослабления рубля до мартовских минимумов (80,4 – 80,6 руб. за доллар). Учитывая ухудшение рыночной конъюнктуры Минфин РФ на этой неделе решил отказаться от размещения классических ОФЗ. Инвесторам будет предложен новый 11-летний флоатер ОФЗ-ПК 29018. Аукцион пройдет сегодня в связи с праздничным днем в среду. Как и в октябре, при наличии премии к Ruonia в размере 50-60 б.п. ожидаем большой спрос на флоатер со стороны российских банков (300-400 млрд руб.). Сегодня ожидаем стабилизации цен ОФЗ на достигнутых уровнях. Дальнейшая динамика будет зависеть от настроений инвесторов после президентских выборов в США. Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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