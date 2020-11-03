ИАЦ «Альпари»: Рынки с нетерпением ждут результатов выборов в США

В понедельник, 2 ноября, мировые фондовые рынки забыли про негатив и взлетели, несмотря на то, что вторая волна пандемии «ковида» никуда не делась, и новостной фон продолжает оставаться напряжённым. Всё внимание мировых рынков приковано к сегодняшним выборам президента США. Похоже, что эксперты глобальных инвестиционных банков, букмекеры и социологи в США уверены в победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, хотя нужно отметить, что в США выбирают президента не избиратели напрямую, а коллегия выборщиков, так что сюрпризы тоже возможны.

Также в США, по нашему (и не только по нашему) мнению, не исключён длительный период неопределённости и даже политический кризис, связанный с тем, что проигравший кандидат не признает итоги выборов и будет их оспаривать. То есть мы не исключаем повторения ситуации двадцатилетней давности, когда итоги затянувшегося противостояния между кандидатами в президенты США Джорджем Бушем-младшим и Альбертом Гором решил Верховный суд, присудив победу кандидату от республиканцев Бушу. Как бы то ни было, индекс Dow в понедельник вырос на 1,6%, S&P 500 — на 1,23%, а индекс Nasdaq подрос чуть скромнее, на 0,42%.

Ну а в России главной новостью понедельника стало обсуждение в Министерстве энергетики с главами крупнейших нефтяных компаний страны вопроса о дальнейшей стратегии России в ОПЕК+, которое продолжится сегодня, и не исключено, что на совещании может быть выработано предложение к ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти с 1 января 2021 года из-за чрезвычайной ситуации на рынке.

Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 1,74%, до 2737,54 пункта, а индекс РТС — только на 0,26%, до 1069,33 пункта. В лидеры роста рынка наконец-то вышли уже довольно сильно недооценённые акции «НОВАТЭКа» (+7,84%). Также подорожали акции «ТГК-1» (+6,98%) и золотодобытчика «Полюс» (+5,04%). В лидерах снижения на фоне падения рубля и информации о росте числа заразившихся коронавирусом россиян оказались акции строительной группы «ЛСР» (-1,53%), «Аэрофлота» (-1,43%) и «ПИК» (-0,86%).

Наиболее вероятный торговый коридор по индексу РТС сегодня составляет 1060-1090 пунктов, а по индексу МосБиржи — 2730-2760 пунктов.

Цена нефти сорта Brent в понедельник после обвала нескольких дней взлетела на 3,64%, до $39,25 за баррель, а цена WTI повысилась на 3,6%, до $37,17 за баррель. Внимание нефтяного рынка было приковано к совещанию Минэнерго с нефтяниками в России. Сегодня с утра, так как результаты совещания пока не определены, цены корректируются вниз: Brent снижается на 0,8%, а WTI — на 0,7%. Вероятный диапазон по цене Brent на сегодня $38,5-40 за баррель.

Курс американского доллара к рублю расчётами «завтра» в понедельник, несмотря на высокий уровень политической неопределённости в США, вырос даже на 1 руб. 01 коп. (+1,3%), до 80,54 руб., поднявшись до исторического максимума 2016 года. Не отставал и курс евро к рублю, выросший на 1 руб. 06 коп. (+1,14%), тоже до исторического максимума до 93,68 руб. На сегодня мы ожидаем курс доллара в коридоре 80-81 руб., курс евро — в коридоре 93-94 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»