ПСБ: В целом позитивный настрой на мировых рынках сегодня сохранится

Но в течение дня может несколько ослабнуть ввиду сохраняющейся интриги относительно исхода президентских выборов в США и расклада сил в Конгрессе страны

Рассчитываем, что во вторник индекс МосБиржи попытается развить восстановление и перейти в зону 2750-2800 пунктов, снимая перепроданность в ожидании стабилизации глобальной конъюнктуры

Сегодня мы ждем, что доллар в паре с рублем перейдет к проторговке зоны 80-80,5 руб./долл. и может тяготеть к откату к уровню в 80 руб.

Рынок ОФЗ негативно отреагировал на ослабление рубля до мартовских минимумов. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,25% годовых (+10 б.п. в понедельник). Дальнейшая динамика будет зависеть от настроений инвесторов после выборов в США

Детский мир (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале увеличил выручку на 13,5%, EBITDA на 26,7% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания показала хорошие результаты. Благодаря повышению размера среднего чека на 6% сопоставимые продажи сети в 3 квартале выросли на 3,9%, а темпы роста выручки вернулись к двузначным значениям (+13,5% г/г). Трафик снизился на 2,1%, общая торговая площадь магазинов увеличилась на 8,1% г/г. Мы ожидаем продолжения сильной динамики от компании в оставшиеся месяцы года (динамика продаж в октябре +16% г/г). Двузначный темп роста выручки сохранится, доля онлайн сегмента будет увеличиваться. Позитивным моментом стала рекомендация менеджмента распределить всю чистую прибыль по РСБУ на промежуточные дивиденды, которые за 9 месяцев могут составить 5,1 руб./акция, что соответствует доходности в 4,6%. Рекомендуем акции Детского мира к покупке с целевой ценой в 154 руб./акция.