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ПСБ: Минфин практически полностью выполнил программу заимствований на 4 квартал

На аукционах Минфин продолжает делать ставку на флоутеры, размещая бумаги преимущественно в пользу локальных банков с премией порядка 50-60 б.п. к RUONIA.

Сегодня был размещен 11-летний флоутер ОФЗ 29018 на 428 млрд. руб. vs 430 млрд. руб. неделей ранее. 

На фоне ухудшения рыночной конъюнкутуры в этот раз Минфин не стал предлагать к размещению классические выпуски, рыночный спрос на которые последнее время был относительно слабым.

Всего с начала октября продано бумаг на 1,9 трлн. руб. из 2 трлн., запланированных на 4 квартал, в результате чего стоит ждать снижения активности Минфина на первичном рынке. Это позволит частично снять давление на котировки госбумаг на вторичном рынке, однако не гарантирует их рост при текущей рыночной конъюнктуре.

Основным локомотивом роста классических ОФЗ выступают нерезиденты, которые последние месяцы ведут себя крайне пассивно на рынке, опасаясь геополитических рисков. На текущий момент потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ (6,2% годовых) составляет порядка 20 б.п., однако он может реализоваться лишь после снижения неопределенности по исходу выборов в США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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