ИАЦ «Альпари»: «Газпром» и Польша - от противостояния к компромиссу?

Польская госкорпораци PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу «Газпромом» по «Ямальскому контракту». Польская сторона аргументирует своё мнение условиями самого «Ямальского контракта» и ссылкой на решение Стокгольмского арбитражного суда, который постановил, что «Газпром» поставлял ранее Польше газ на нерыночных условиях, завышая цену. Видимо, на основе этих аргументов в PGNiG уже заранее делают вывод, что скидка на газ для Польши реальна.

Напомним, что в «Газпроме» были не согласны с этим решением Стокгольмского арбитража, но тем не менее, в апреле этого года вернули PGNiG $1,5 млрд, которые присудил вернуть арбитражный суд. При этом вопрос о скидках на газ для Польши в этом году пока остаётся открытым. Цены на газ по контракту не раскрываются ни «Газпромом», ни его польским контрагентом, но можно отметить, что в текущем году Польша является крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа среди стран Восточной Европы. И это несмотря на неоднократные заявления и PGNiG, и польских политиков о том, что с 2022 года Польша намерена полностью отказаться от российского газа.

Ситуация не новая, сущность конфликта проистекает из желания Польши жёстко демпинговать по ценам на газ, но жёсткий демпинг благодаря закупкам СПГ у США и других поставщиков, не получается, так как трубопроводный газ даже без «персональных» скидок всё равно на 25-30% дешевле СПГ. Разрешить этот затянувшийся конфликт можно только путём переговоров и взаимных компромиссов. Тем более, можно предположить, что и в других судебных процессах «Газпрома» с европейскими контрагентами Стокгольмский арбитраж будет на стороне европейских компаний, а не «Газпрома».

Тем временем, в «Газпроме» поясняют, что по условиям «Ямальского контракта» стороны вправе пересматривать цены на газ раз в три года, тем самым явно намекая на то, что требования польской стороны являются обоснованными. С учётом того, что Польша является крупнейшим в Восточной Европе потребителем российского газа, ежегодно закупая у «Газпрома» 8,7 млрд кубометров газа, мы считаем, что компромисс между сторонами возможен. Торги по акциям «Газпрома» сегодня открылись в плюсе почти на 1%.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»