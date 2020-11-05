ПСБ: Рынок легких коммерческих автомобилей в сентябре показывает незначительное падение

За 9 месяцев 2020 года в России продажи LCV снизились на 4% г/г и составили 113 млрд руб. Наиболее популярным автомобилем с начала года стал ГАЗ, за отчетный период было продано 30,5 тыс. шт.

Всего в сентябре было продано 10,1 тыс. легковых коммерческих автомобилей. При этом структура рынка ощутимо поменялась. Группа ГАЗ сократила свою долю на рынке с 48% до 40% и продала в сентябре только 4 тыс. LCV. При этом LCV компании LADA увеличили долю на рынке с 8% в начале года до 13% в сентябре, а продажи Лада LCV составили 1 312 шт.

Меры государственной поддержки оказывают положительное влияние на рынок легковых коммерческих автомобилей: в течение 2020 года благодаря дополнительным решениям правительства на льготные автокредиты и лизинг было выделено 33 млрд руб. Данные меры являются ключевым фактором поддержки загрузки производственных площадок. В 2021 году в бюджете на поддержку автопрома заложено 15 млрд руб.

Важным фактором поддержки спроса и восстановления продаж в 3 квартале является программа льготного лизинга с государственной субсидией. Данная программа ориентирована на отечественные автомобили, затрагивая таким образом большинство российских производителей LCV.

Несмотря на спад в производстве и продажах легковых автомобилей, мы ждем продажи легковых коммерческих автомобилей в 4 квартале на уровне 2019 года. В целом, наш прогноз предполагает снижение продаж LCV по итогам 2020 года на 10% г/г - 100 тыс. шт.

ПАО «Промсвязьбанк»