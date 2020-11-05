«Фридом Финанс»: Трамп все еще может победить

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 3 ноября на американских фондовых площадках завершились в уверенном плюсе. Индекс S&P 500 поднялся на 1,78%, до 3369 пунктов, Dow Jones вырос на 2,06%, NASDAQ – на 1,85%. Аппетит к риску у участников рынка резко усилился, хотя новых значимых драйверов роста не появилось. Промышленный сектор продолжил лидировать, прибавив 2,9% и отыгрывая последние макроэкономические данные. Энергетический сектор выступил аутсайдером, потеряв 0,75% на опасениях по поводу возможной победы Байдена, политика которого не обещает быть благоприятной для нефтегазового сектора.

Результаты Ferrari (RACE: +7%) оказались лучше ожиданий по EPS, прогнозы на конец 2020 года повышены.

Акции Alibaba (BABA: -8,1%) попали под давление, так как IPO Ant Group (дочерняя структура Alibaba) было отложено в связи с новыми требованиями к капиталу.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. В центре внимания итоги голосования на выборах президента США. В настоящее время ситуация далека от определенности. Байден лидирует по электоральным голосам с промежуточным результатом 224-213 (для победы нужно 270), однако все будет зависеть от результатов в штатах Пенсильвания, Мичиган, Северная Каролина и Джорджия, которым в совокупности принадлежит 67 голоса выборщиков и которые способны обеспечить выигрыш действующему президенту.

Тем временем Дональд Трамп уже досрочно объявил себя победителем, обвинил демократов в мошенничестве и высказал намерение обратиться в связи с этим в Верховный суд. Если Трамп осуществит это намерение, Штатам грозит длительный период политической неопределенности, что негативно для фондового рынка.

Выборы в Сенат тоже проходят не так, как ожидали инвесторы. На данный момент получается, что либо республиканцы получат большинство, либо места разделятся приблизительно поровну между представителями ведущих партий. В текущей ситуации лучшим сценарием для фондового рынка является сохранение статус-кво, то есть победа Трампа.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 1,72%, китайский CSI300 поднялся на 0,76%, но гонконгский Hang Seng снизился на 0,21%. Европейские индексы в небольшом минусе. EuroStoxx 50 снижается на 0,2%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис падает до 0,78%. Фьючерс на нефть Brent растет до $40,5. Золото дешевеет до $1890.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет демонстрировать разнонаправленные колебания в широком диапазоне 3310-3430 пунктов.

Сегодня будет опубликован отчет по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за октябрь, который позволит оценить деловую активность в сфере услуг. Ожидается, что индекс снизится до 57,5 пункта с сентябрьских 57,8, но это не отменяет уверенного восстановления экономики.

Результаты за минувший квартал представит крупнейший в мире разработчик чипов для смартфонов Qualcomm (QCOM). Консенсус предполагает, что выручка компании увеличится на 22,8%, до $5,9 млрд, а скорректированная EPS повысится на 50%, до $1,17. Ключевым генератором роста будет продуктовый подсегмент. Мы прогнозируем, что его выручка поднимется на 27% на фоне роста объемов и стоимости элементов для смартфонов с поддержкой связи 5G. В фокусе внимания инвесторов будет прогноз менеджмента на следующий квартал и 2021 год.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 40 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 улучшил свои краткосрочные перспективы накануне, закрывшись выше 100-дневной скользящей средней. Тем не менее уверенный пробой уровня 3400 пунктов, где пролегает 50-дневная скользящая средняя, остается необходимым условием для продолжения восходящего движения. Индикатор RSI приблизился к нейтральной зоне, означающей баланс между силами «быков» и «медведей». С технической точки зрения сценарии роста и падения от текущего уровня выглядят равновероятными, поэтому нужно проявлять особую осмотрительность.