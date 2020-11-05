«Фридом Финанс»: Победу на выборах одержали технологические гиганты

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 4 ноября на американских фондовых площадках завершились наиболее сильным ростом за четыре месяца. Индекс S&P500 вырос на 2,2%, до 3443 пунктов, Dow Jones поднялся на 1,34%, а NASDAQ выстрелил на 3,85%. Реакция рынка на процесс подсчета голосов оказалась для многих неожиданной. Инвесторы позитивно оценили последствия, к которым приведет вероятное большинство республиканцев в Сенате. Сектора ИТ и здравоохранения, которые были под давлением до этого, стали лидерами роста, тогда как сектор промышленности, наоборот, стал одним из аутсайдеров, потеряв 1%.

Новый препарат Biogen (BIIB: +44%), предназначенный для замедления развития болезни Альцгеймера, может получить одобрение FDA в ближайшее время.

Uber (UBER: +14,6%) сможет продолжить квалифицировать своих водителей не как сотрудников, а как независимых подрядчиков.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. В центре внимания итоги голосования на выборах президента США. В настоящее время Байден лидирует по электоральным голосам с промежуточным результатом 264-214. У Трампа остается единственный возможный сценарий победы, в рамках которого ему нужно набрать 56 баллов получив большинство сразу в четырех ключевых штатах, а это маловероятно.

Вчера лидер большинства в Сенате в Макконнелл выразил мнение, что новые фискальные стимулы должны быть приняты до конца этого года. Это стало позитивной для рынка новостью. Считаем, что республиканцы могут согласиться на пакет объемом около $1 трлн, так как новый виток пандемии подрывает темпы восстановления экономики. Отметим, что в Сенате, скорее всего, контроль получат республиканцы, что сводит до нуля шансы принятия пакета стимулов объемом $5 трлн. Кроме того, это снижает вероятность повышения налогов и усиления антимонопольной повестки в случае избрания Байдена. Это позитивно для технологического сектора и акций FAANG, которые, похоже, уже стали основными бенефициарами этих выборов. Важным фактором является падение ставок по 10-летним облигациям ниже 0,73%, что способствует погоне за доходностью на фондовом рынке.

Азиатские фондовые площадки закрылись в уверенном плюсе. Японский Nikkei вырос на 1,73%, китайский CSI300 – на 1,48%, гонконгский Hang Seng – на 3,25%. Европейские индексы также в зеленом секторе. EuroStoxx 50 поднимается на 1,3%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис падает до 0,72%. Фьючерс на нефть Brent растет до $41. Золото дорожает до $1915.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку подняться до 3515 пунктов.

Сегодня будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС. Никаких изменений в параметрах денежно-кредитной политики не ожидается, ставка останется без изменений на уровне 0,25%. Федрезерв, вероятно, укажет на необходимость дополнительной поддержки экономики, но возьмет паузу на этом заседании, чтобы получить свежие данные по рынку труда, которые будут опубликованы завтра. Кроме того, регулятору важно дождаться результатов выборов.

Результаты за минувший квартал представит компания Booking Holdings, которая владеет крупнейшей в мире платформой для бронирования отелей и других вариантов проживания. Ожидается, что ее выручка составит $2,55 млрд, что вдвое ниже уровня прошлого года. Скорректированная EPS, по прогнозам, сократится втрое, до $14,44. Пандемия по-прежнему оказывает колоссальное негативное влияние на бизнес компании в связи с низкой туристической активностью. Тем не менее конкурент Expedia превзошел ожидания по выручке и EPS, поэтому подобный сюрприз возможен и от Booking.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 41 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 улучшил свои краткосрочные перспективы накануне, закрывшись выше 50-дневной скользящей средней, совершив уверенный пробой уровня 3400 пунктов. Технически индекс широкого рынка демонстрирует уверенный импульс и склонен к росту, при этом состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается. Ближайшей целью для «быков» выступает отметка 3515.