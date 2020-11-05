«Фридом Финанс»: Российские индексы продолжат отыгрывать ралли в США

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рост продолжился. Положительная динамика была обусловлена повышением котировок нефти и позитивом на внешних площадках. Лидерами роста стали акции Роснефти (+4,09) и других компаний нефтегазового сектора. В аутсайдерах оказался фонд на ценные бумаги Китая FXCN ETF (-2,55%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 79-80.

В фокусе реакция внешних площадок на итоги выборов в США. Позитивная динамика на сессии 3 ноября была обусловлена ростом американского фондового рынка. Накануне внешний фон оставался позитивным в ожидании победы Джозефа Байдена, а также выигрыша демократов на выборах в Сенат и палату представителей Конгресса. Такой исход голосования связывается с принятием программы мер дополнительного экономического стимулирования, а также улучшения условий внешней торговли, привлечения иностранной рабочей силы и офшорных сделок. Цена на нефть подскочила выше отметки $41 за баррель. Пара USD/RUB на внебиржевом рынке опустилась ниже 78. Российские фондовые индексы продолжат следовать за внешним фоном, отыгрывая ралли в США.

В фокусе внимания также заседание ФРС. На наш взгляд, у американских монетарных властей нет поводов для экстренных мер в связи с выборами и пандемией, однако председатель Федрезерва может высказать опасения относительно опережающего роста денежной массы по сравнению с экономикой. В таком случае рынки могут замедлить послевыборное ралли.

Ожидаем гэп в пределах 3%. К открытию рынка в России результаты голосования в США, вероятнее всего, станут известны, хотя, возможно, их решит опротестовать проигравший кандидат. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2850-2950 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 77,50-78,50 пунктов.