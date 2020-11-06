Комментарии

ПСБ: Инвесторы активизировали покупку облигаций ЕМ на ожиданиях новых стимулов в США

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик:

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,92% годовых (-31 б.п.), 3-летних – до 4,80% (-14 б.п.). Российские облигации росли в цене вместе с большинством суверенных облигаций ЕМ, позитивно реагируя на предварительные итоги выборов в США. Победа демократов увеличивает шансы на принятие нового масштабного пакета бюджетных стимулов в США.

Итоги заседания ФРС 5 ноября не преподнесли сюрпризов. Американский Центробанк сохранил ставку в диапазоне 0-0,25% и программу выкупа облигаций на действующем уровне (120 млрд долл в месяц). Председатель ФРС Джером Пауэлл допустил возможность изменить структуру, дюрацию, объем или сроки программы, если это потребуется в будущем для обеспечения дополнительной поддержки экономики.

Сегодня на фоне дешевеющей нефти и укрепления доллара ожидаем умеренную коррекцию на рынке ОФЗ и возврата 10-летних гособлигаций в диапазон 5,95 – 6,15% годовых.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Жители Приангарья обратились к Путину с просьбой открыть военный госпиталь для больных COVID-19
Мэр Ангарска Сергей Петров заразился коронавирусом
Братск обогнал Иркутск по числу заболевших коронавирусом за сутки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги