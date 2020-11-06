ПСБ: Позитивные настроения ослабли

Сохраняется неопределенность с результатами президентских выборов в США, где подсчет голосов избирателей в ключевых штатах должен быть завершен сегодня. Близкие результаты двух кандидатов и подозрения Д. Трампа по поводу фальсификаций настраивает на сохранение волатильности до конца текущего года.

Заседание ФРС вчера не преподнесло сюрпризов. Регулятор продолжит держать ставки на низком уровне и сохранит объемы покупок активов без изменения. В своей пресс-конференции Дж. Пауэлл заявил о негативном влиянии коронавируса на темпы восстановления экономики и рынка труда, которые в последние месяцы замедлились. Количество новых обращений за пособиями по безработице по итогам неделе снизилось незначительно с 758 тыс. до 751 тыс. Для оживления деловой активности могут потребоваться новые меры фискальных и монетарных стимулов, которые становятся крайне необходимыми в текущей ухудшающейся эпидемиологической обстановке. Так, число выявленных случаев коронавируса за сутки в США превысило 100 тыс. человек, обновляют максимумы по заболеваемости Франция и Италия.

При этом ключевые мировые рынки завершили торги четверга ростом. В США индекс Nasdaq прибавил 2,6%, S&P 500 и Dow Jones по 2%. Ощутимо подросли индексы развивающихся стран: MSCI EM +2,7% против +2,1% по MSCI World. Рынки толкает вверх ожидания стимулов в США и изменения в политике потенциально нового президента США Дж. Байдена, но распространение Covid-19 и угроза ухудшения экономики оказывают сдерживающее влияние.

Сегодня глобальные фондовые рынки, вероятно, продемонстрируют некоторое охлаждение после бурного роста в последние дни. В центре внимания выборы - риск затягивания подведения итогов все-таки сохраняется, а также в фокусе статистика по американскому рынку труда.

Индекс МосБиржи вчера смог уверенно подрасти, вернувшись в привычный диапазон последних двух месяцев 2800-2900 пунктов. Сегодня, учитывая некоторое ослабление позитивных импульсов на мировых рынках и рынке нефти, индекс МосБиржи способен уйти под отметку в 2850 пунктов и расположиться в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов.