«Фридом Финанс»: Снижение цен на нефть настораживает «быков»

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,6%, следуя за фьючерсами на американские фондовые индексы и ценами на нефть. ФРС оставила без изменения курс монетарной политики. Не содержали ничего нового ни заявление по итогам заседания, ни деталировка к нему. Таким образом, рынок не получил от Федрезерва сигнала о влиянии выборов в США на его политику.



Штаб Трампа начал сбор информации о нарушениях процедуры голосования, в том числе по почте. Подведение итогов выборов может затянуться на месяцы, как было в 2000-м, когда подсчет голосов занял несколько недель и учитывая, что сейчас решается не технический вопрос, как в случае противостояния Гора и Буша-младшего, а проблема, по сути, связанная с легитимностью самих выборов 2020 года.



Настораживающим для «быков» выглядит новое снижение цен на нефть, потянувшее за собой акции представителей нефтегазового сектора. При этом в плюсе остается технологический сектор, что может свидетельствовать об усилении дефляционных ожиданий после выборов в США.



Лучше рынка выглядят акции Фосагро. Консенсус предполагает рост прибыли компании по итогам года на уровне 32,4 млрд руб. при 15 млрд руб. за третий квартал. При этом, на мой взгляд, фактические результаты Фосагро могут существенно отличаться от показателей, отражающих ситуацию на рынке. Средне- и долгосрочные прогнозы по ним остаются положительными, но с учетом текущей конъюнктуры на рынке химудобрений и фактора сезонности я считаю рыночный консенсус в отношении финансовых результатов Фосагро за третий квартал завышенным.



Сохраняющаяся на фондовых площадках мира эластичность спроса позволяет рассчитывать на продолжение роста российского рынка в ходе текущей сессии. После возможной технической паузы в начале следующей недели восходящий тренд способен возобновиться, хотя для реализации этого прогноза существует немало рисков. В условиях политической неопределенности в США меры стимулирования экономики, принятые в ведущих странах мира, продолжат влиять на инвесторов, а меры регулирования и подавления спроса пока не получили итогового импульса для значимой активизации.

Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 2780-2925 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,20-78,70 и 90,75-92,65.

