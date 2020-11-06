«Фридом Финанс»: От выборов обратно к вирусу

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 5 ноября на американских фондовых площадках, как и днем ранее, завершились уверенным ростом. Dow Jones и S&P 500 прибавили по 1,95% (индекс широкого рынка достиг 3510 пунктов), а NASDAQ повысился на 2,59%. Несмотря на оптимизм участников рынка в отношении итогов выборов в Конгресс, который разделился между двумя партиями, высокая политическая неопределенность сохранилась. Заседание ФРС прошло без сюрпризов, изменений в параметрах денежно-кредитной политики не случилось. ИТ-сектор вновь оказался одним из лидеров, прибавив 3,1%, так как ротация капитала из акций «стоимости» в акции «роста» продолжилась.

* Квартальные результаты Qualcomm (QCOM: +12,8%) превзошли ожидания, прогнозы менеджмента оказались сильными благодаря ставке на iPhone 5G.

* Отчетность Expedia Group (EXPE: +4,7%) оказалась не такой слабой, как ожидалось. Прогнозы компании акцентируются на неопределенности, вызванной продолжением пандемии.

* Операционная прибыль General Motors (GM: +5,4%) превзошла прогнозы, выручка в Китае и США восстанавливается быстрее ожиданий.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. В центре внимания итоги голосования на выборах президента США. Джозеф Байден набирает все больше голосов, необходимых для победы. Считаем, что исход выборов, при котором побеждает Байден, а Сенат разделен примерно поровну между двумя партиями, уже почти полностью учтен в котировках.

Пока взгляды инвесторов были сфокусированы на политической арене, траектория заболеваемости COVID-19 в США начала приобретать экспоненциальный характер. Вчера было зафиксировано почти 122 тыс. заболевших, а это почти в четыре раза больше, чем на пике эпидемии в апреле. Количество госпитализированных больных превысит апрельский максимум в течение семи-десяти дней. Считаем вероятность введения новых ограничений в США очень высокой, учитывая то, что выборы завершились и властям стало легче принять непопулярные меры.

* Азиатские фондовые площадки закрылись в плюсе. Японский Nikkei вырос на 0,91%, китайский CSI300 прибавил лишь 0,01%, гонконгский Hang Seng – 0,07%. Европейские индексы снижаются. EuroStoxx 50 теряет 0,6%.

* Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис падает до 0,76%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $40,3. Золото дорожает до $1950.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет склонен к снижению и протестирует уровень 3430 пунктов.

Сегодня будет опубликован отчет по рынку труда США за октябрь. Ожидается замедление роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе с сентябрьских 661 тыс. до 600 тыс., причем мы ждем негативного сюрприза после слабого отчета об изменении динамики занятости от ADP. Темпы восстановления на рынке труда замедляются, в том числе из-за второй волны эпидемии. Уровень безработицы может снизиться с 7,9% до 7,7%, но это не станет позитивным фактором, если будет отмечено сокращение доли экономически активного населения. Считаем вполне возможным, что статистика окажет давление на фондовый рынок.

Результаты за минувший квартал представит владелец стриминг-сервисов CBS All Access и Showtime компания ViacomCBS (VIAC). Ожидается, что ее выручка составит $5,96 млрд, а скорректированная EPS будет на уровне $0,79 (сравнение с предыдущим годом затруднено). Отметим, что конкурент компании Discovery превзошел ожидания благодаря более высокому спросу на рекламу. Не исключено, что для ViacomCBS этот тренд также актуален. В фокусе внимания будут находиться результаты стриминг-направления.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 40 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 демонстрирует уверенный импульс и в среднесрочной перспективе пока склонен к росту. Тем не менее наиболее вероятно, что восходящая динамика временно приостановится, поскольку индекс широкого рынка подошел к верхней границе фигуры «треугольник» на дневном графике, а также локально перекуплен после четырех дней стремительного роста.