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ПСБ: Нефть восстанавливает позиции

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Январский фьючерс на нефть Brent восстанавливается выше 40 долл./барр. после пятничного снижения. По результатам выборов в США победу одержал Д.Байден, что воспринимается рынками положительно ввиду его планов по стимулированию экономики. Риски относительно смягчения антииранских санкций и роста налоговой нагрузки на бизнес пока отодвинуты на второй план. В то же время, как мы ожидали, Конгресс останется разделенным, за республиканцами контроль Сената, за демократами - палата представителей. Соответственно, проведение каких-либо законопроектов будет затянуто. 

Мы считаем, что для рынка нефти ситуация все равно складывается не лучшим образом: спрос остается слабым из-за обострения коронавируса в мире, растет предложение со стороны отдельных членов ОПЕК (Ливия, Ирак). Это обусловит нахождение котировок Brent в зоне 38-40 долл./барр. на среднесрочном горизонте. Но на ближайшие дни ждем сохранения умеренно-позитивных настроений и удержания Brent в 40-42 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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