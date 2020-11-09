«Фридом Финанс»: Целевой уровень закрытия торгов понедельника – 2790-2990 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:30 мск вырос на 0,9% в рамках динамики американских фондовых рынков и цен на нефть. Пока прогноз, возможно, затяжного юридического противостояния сторонников Трампа и Байдена представляется актуальным. В частности, The Guardian сообщила сегодня о том, нынешний президент намерен – при поддержке Республиканской партии и, согласно преобладающим в СМИ оценкам, своего окружения - отстаивать в суде свою точку зрения о необходимости пересчета голосов.

На этом фоне наблюдается рост цен бумаг, в основном ориентированных на сравнительно высокую требуемую доходность вложений на рынке. Один из лидеров утренних торгов – акции «Татнефти». Компания в пятницу на Дне инвестора подтвердила, что базой выплаты дивидендов является 100% свободного денежного потока, при этом минимальный уровень выплат составляет 50% от чистой прибыли. Руководство компании не исключает проведения выкупа акций с рынка в будущем, что является хорошей новостью для инвесторов, поскольку ранее компания сообщала об отсутствии таких планов.

В понедельник преобладают шансы повышения рынка при повышенных рисках прогноза. Целевые уровни закрытия торгов первого торгового дня пятидневки для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2790-2990 пунктов, 75,65-79,30 рублей и 90,85-93,55 рублей за доллар США и евро соответственно.