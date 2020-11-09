ИАЦ «Альпари»: Инфляция в России почти достигла целевого уровня

В октябре 2020 года, по данным Росстата, годовая инфляция потребительских цен в России продолжила расти. Всего за месяц темпы годовой инфляции выросли с 3,67% в сентябре до 3,99% в октябре, и всего 0,01 процентный пункт отделяет октябрьскую годовую инфляцию от целевого уровня ЦБ РФ в 4% в год. Кроме того, в сравнении с сентябрём помесячная инфляция в октябре увеличилась до 0,43%, хотя в сентябре по сравнению с августом отмечалась дефляция (-0,07%).

Важно отметить, что в течение двух месяцев – сентября и октября – драйвером роста инфляции являются цены на свежие овощи и фрукты, причём в октябре их рост в годовом выражении немного замедлился с 9,84% до 8,96%. В целом годовая пищевая инфляция в октябре выросла на 4,83%, а без учёта роста цен на овощи и фрукты выросла только на 4,4%. В свою очередь, цены на непродовольственные товары тоже выросли в октябре на 4,15% в годовом выражении, а вот цены на услуги в десятом месяце года подросли только на 2,22%. Довольно сдержанный рост цен на услуги в октябре был связан с тем, что в сентябре однократно повышались цены на образовательные услуги, в октябре влияние этого фактора уже воздействовало на инфляцию намного меньше.

А среди продуктов питания сильнее всего в октябре в годовом выражении выросли крупы и бобовые (на 22,32%), отчасти благодаря ажиотажному спросу на крупы в начале года из-за режима самоизоляции. В октябре также резко повысились цены на сахар-песок на 39,8%, и на подсолнечное масло (на 14,5%). Цены на автомобильный бензин в октябре снова начали расти и повысились на 2,37% в годовом исчислении.

Мы полагаем, что Банк России на последнем в текущем году декабрьском заседании вряд ли примет решение о снижении ключевой процентной ставки, пока инфляция остаётся на целевом уровне в 4% в год, и тенденция к росту цен сохраняется. Скорее всего, вопрос о новом возможном снижении ключевой ставки регулятор отложит до следующего года.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»