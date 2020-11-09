ИАЦ «Альпари»: Минфин сохраняет значительные резервы

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13 трлн 298,63 млрд руб., или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $167,63 млрд. На 1 октября он составлял 13 трлн 733,05 млрд руб., или 12,1% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $172,343 млрд. Таким образом, за октябрь его объем снизился на 434,42 млрд руб. Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) за месяц сократились на 200 млрд руб. — с 9,346 трлн руб. или $117,29 млрд (8,2% ВВП) до 9,146 трлн руб. или $115,28 млрд (8% ВВП). Минфин в октябре реализовал часть средств фонда — $640,7 млн, 544 млн евро и 109,6 млн фунтов стерлингов — за 110,331 млрд руб. Вырученные средства были зачислены на единый счет для финансирования дефицита бюджета. Всего, как ранее сообщалось, в 2020 году на финансирование дефицита из ФНБ может быть направлено 342 млрд руб. В сентябре на эти цели было потрачено 57,204 млрд руб.

Также в октябре средства фонда на сумму 50 млрд руб. были размещены в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) (833 млн 333,33 тыс. штук по цене 60 руб. за одну акцию). Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 31 октября составила 2,203 трлн руб. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 256,48 млрд руб., что эквивалентно $3,32 млрд.

Российский бюджет, который по-прежнему сильно зависит от цен на нефть, может спать спокойно. Cнятие санкций с Ирана или COVID-19, действительно, может сильно ударить по ценам на нефть. В США новый локдаун как минимум на уровне отдельных штатов почти неизбежен — в некоторых штатах на 90% заполнены койки в палатах интенсивной терапии. Байден создает группу по реагированию на коронавирус. Однако, почти со стопроцентной вероятностью дешевую нефть Россия в очередной раз сможет пересидеть.

Другое дело, что когда Минфин просто зарабатывает на падении собственной валюты и, соответственно, обнищании рядовых россиян, это выглядит, мягко сказать, не очень. Ставки по рублевым вкладам сейчас ниже инфляции, по валютным вообще около нуля. Однако вопрос, куда вложить собственные сбережения, не такой сложный. В обозримом будущем мы видимо будет жить при слабом рубле. Такова воля Банка России. Поэтому префы «Сургутнефтегаза» как гарантия хороших дивидендов и опцион на распределение кэша в размере $50 млрд. И, конечно, «Сбер», потенциальная дивидендная доходность в 2021 году – 9%, плюс «Сбер» должен в наибольшей степени выиграть от восстановления российской экономики. Ожидается, что на докризисный уровень российский ВВП выйдет в третьем квартале 2021 года.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»