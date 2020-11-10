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ПСБ: Инфляция в октябре и прогноз

В октябре рост инфляции существенно ускорился - на +0,4% м/м (после дефляции в сентябре -0,1% м/м). В годовом выражении инфляция увеличилась до 4% с 3,7% на конец сентября. Ускорение инфляции произошло за счет быстрого роста цен на товары (продовольственные и непродовольственные). При этом, цены на услуги незначительно снизились.

Если бы не слабый спрос на услуги, инфляция росла бы еще быстрее. При сохранении наблюдаемых процессов инфляция останется в пределах 4,2% до февраля 2021 года (для более быстрого роста цен нужен новый, не очень вероятный стресс: заметная девальвация курса или товарный дефицит). С марта 2021 года высока вероятность сокращения общего уровня инфляции (сначала до 3,9%, а затем еще ниже). Это значит, что пространство для снижения ключевой ставки может снова существенно расшириться.

Денис Попов
Главный аналитик
ПАО Промсвязьбанк


/ Сибирское Информационное Агентство /
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