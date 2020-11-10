ИАЦ «Альпари»: Трампа погубят женщины

Мне кажется, что Трампа не ждет ничего хорошего. Он, видимо, слишком был уверен в своей победе и у него не было «плана Б». Конечно, точно утверждать нельзя, но голосование по почте выглядит очень-очень странно, похоже его просто «прокатили» с выборами. Единственное, что он мог сделать, это призвать своих сторонников к оружию. Но для этого нужно было иметь внутреннюю решимость идти до конца.

Однако, он по факту на вероятную фальсификацию выборов никак не ответил. Вероятность, что суды встанут на его сторону, стремится к нулю. Так что, он проиграл, ему уже можно смело вывешивать белый флаг. Ему где-то не повезло, пандемия Covid-19 обнулила все его достижения в экономике. Если бы выборы были год назад, расклад мог бы быть иным.

Но я уверен, что на этом его неприятности не закончатся. Как только он перестанет быть президентом, у него легко могут возникнуть новые проблемы. И это не только и не столько потеря всех его денег.

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Меланья собирается подать на развод, сообщает Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман. По словам источника издания, Меланья давно задумывалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост. Еще одна помощница, Стефани Волкофф, и вовсе заявила, что 15 лет брака Дональда и Меланьи были «сделкой» и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома.

Самое простое, как можно отомстить Трампу, это через женщин — он может быть обвинен в сексуальных домогательствах. Женщины любят деньги, и не удивительно, что в свое время они любили Трампа, естественно, они будут не против заработать на старой истории еще раз. Напомним, в феврале 2020 года суд присяжных признал кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии. 11 марта 2020 года он был приговорён к 23 годам лишения свободы. У Трампа много недоброжелателей, и его хейтеры не сильно скрывают, что хотели бы, чтобы он повторил судьбу бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, который, как известно, умер в тюрьме.

Выход для Трампа один — бегство в Ростов, только не факт, что там примут, Ростов, как известно, не резиновый.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»